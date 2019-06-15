Пляжи Алтайского края, где можно купаться и загорать в 2019 году

Погода за окном совсем не похожа на летнюю – серое небо, дождь и холодный ветер. Именно таким и прогнозировали синоптики июнь, а вот июль наоборот, ожидается жарким. Лучшим местом отдыха в такую погоду станет пляж. «Комсомолка» расскажет вам, где в Алтайском крае можно безопасно купаться и загорать.

По данным на 15 июня 2019 года, в регионе проверены и готовы к работе 32 пляжа. Так, в Барнауле можно безопасно отдыхать на острове «Помазкин», на пляжах «В парке» и «Водный мир». С полным списком вы можете ознакомиться ниже.

Список пляжей, прошедших проверку и готовых к эксплуатации на 15 июня 2019 года.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности при купании.

Помните, что основными причинами гибели людей на воде является грубое нарушение правил безопасности, купание в неустановленных местах, а также в нетрезвом состоянии.

– Одной из главных причин потопления является судорога. Эту реакцию организма вызывает резкий перепад температур, поэтому особенно небезопасно купаться в жару либо после физических нагрузок. Вы совершите большую ошибку, если запаникуете и броситесь плыть к берегу – страх и напряжение только усилят судороги. Лучше позвать кого-нибудь на помощь и попробовать размять сведенной судорогой место. Действуя спокойно, можно быстрее выбраться из воды, – предупреждают спасатели.

Особенно внимательно необходимо следить за детьми, ведь известны случаи, когда малыши захлебывались водой даже на мели. Находясь на пляже, не забывайте о безопасности. Даже если пляж оборудован спасательным постом, не стоит испытывать судьбу.

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