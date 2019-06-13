Водитель под Барнаулом сбил лося
На трассе под Барнаулом водитель сбил лося и попал на огромный штраф. ДТП произошло в среду утром, 12 июня.
- Сегодня утром, недалеко от КП ГАИ, что за новым мостом, водитель сбил лося. Водителя увезли на автомобиле скорой помощи, - сообщили подписчики группы «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте».
Позже в сети появилось сообщение, судя по всему, от того самого водителя. По его словам, авария произошло примерно в 3.40.
- На трассе, не доезжая моста через Лосиху, увидел четырех лосей. Одного сбил. Машина всмятку, у меня 11 швов на лице. Увидел, когда включил дальний, но тормозного пути не хватило метров пять, - написал водитель.
По его же словам, из-за смерти животного теперь ему предстоит заплатить штраф и не маленький – 240 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU