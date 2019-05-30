В Алтайском крае сбили лосенка

СЕГОДНЯ 16:15 2019-05-30T16:15:32+03:00

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На Кемеровской трассе лосенка сбила фура. Эта информация появилась в соцсети одного из барнаульских пабликов. Сейчас пострадавшее животное находится в ветеринарной клинике в Барнауле.

instabarnaull Сбили лосенка

Происшествие случилась ночью. От удара лосенок отлетел в кювет, в результате чего получил сильный оскольчатый перелом. Животное отвезли сначала в центр помощи диким животным «Ноев ковчег», а затем в клинику «Альмавет» на рентген.

Как сообщили «Комсомолке», сейчас сбитый лосенок находится на операции в ветклинике «Добрый доктор» в поселке Южный. Для лечения и реабилитации пострадавшему животному требуются деньги.

- Это уже третий сохатый сирота, очень нужна ваша помощь. Клиника просто не вытягивает по финансам, - пишут в городском паблике.

Всех неравнодушный жителей Алтайского края просят откликнуться и перевести деньги для лосенка на карту или передать лично в ветеринарную клинику «Добрый доктор».

ИСТОЧНИК KP.RU