Руками аутистов: особенные дети зарабатывают на уникальных сувенирах

Маленькие жители Алтайского края с диагнозом «расстройство аутистического спектра» изготавливают интересные сувениры, которые продают в барнаульской «Лавке добра». Этот проект придумали социальные предприниматели Инна и Николай Алексеевы. В их магазине можно найти уникальные сувениры со своими историями…

Жительница Бийска София воспитывает двух особенных детей - 14-летнюю Лизу и 11-летнего Никиту. В своем городе женщина руководит мастерской керамики для детей-аутистов. Там под присмотром Софии ребята лепят шутливые фигурки из глины.

- Прежде, чем слепить новый сувенир, Лиза любит долго смотреть на кусок глины и представлять, что получится. Ей очень нравится лепить драконов. В них она ищет защиты, потому что растет без отца. А Никита просто обожает, когда его хвалят, - рассказывает Инна Алексеева, руководитель социального проекта.

Фигурки из глины Лизы и НикитыФото: Юлия ЕВГРАФОВА

В мастерской Софии есть группа для самых маленьких детей, кому всего 6-7 лет. Они лепят магниты из глины. Малышам сложно самостоятельно ставить штампы ровно, поэтому им помогают родители. Этнические изображения на готовых изделиях навивают воспоминания о природе Алтая и вызывают улыбку при мысли, что они изготовлены такими малышами.

Магниты от младшей группыФото: Юлия ЕВГРАФОВА

А в сувенирах одного из учеников младшей группы уже есть свой отличительный стиль. Фигурки семилетнего Никиты по форме очень напоминают яйцо. Мальчик помогает своей маме ярко тонировать и разукрашивать каждого нового героя.

- Никита очень интересный и активный мальчик, он не разговаривает. В этом году пошел в коррекционную школу, - добавляет Инна.

Яркие сувениры НикитыФото: Юлия ЕВГРАФОВА

Еще один юный бийчанин Дима занимается валянием из шерсти. Кстати, в этом году мальчик стал первоклассником в обычной школе.

- Мама Димы по образованию педагог, а отец занимается с детьми с расстройствами аутистического спектра. Всей семьей они делают чудесные игрушки и валенки из шерсти, - говорит руководитель социального проекта.

Дима валяет из шерстиФото: Юлия ЕВГРАФОВА

Очень веселые подвесные фигурки из керамики делает бийчанин Максим вместе со своей мамой Еленой. Несмотря на то, что мальчишке всего 7 лет, он уже рассуждает как взрослый. У него на все есть свое мнение, а эскиз каждого сувенира он прорабатывает как настоящий дизайнер.

Подвесные сувениры МаксимаФото: Юлия ЕВГРАФОВА

Жительница Бийска Юлия Легостаева, про жизнь которой уже рассказывала «Комсомолка», воспитывает близнецов Андрея и Егора. У мальчиков тяжелая степень аутизма, но их мама настоящая оптимистка. Она много занимается со своими детьми, вместе они вяжут милые игрушки.

Игрушки от Андрея и ЕгораФото: Юлия ЕВГРАФОВА

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