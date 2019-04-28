«Смотри руками»: как с закрытыми глазами сплести советскую авоську

Жительница Барнаула Инна Алексеева обучает незрячих людей из Новоалтайска, Заринска, Ребрихи и Бийска плетению авосек уже около четырех лет. Вместе с мужем Николаем они занимаются семейным социальным бизнесом. Благодаря продаже таких готовых изделий они дают людям с ограниченными возможностями не столько работу, сколько веру в себя и свою значимость.

Таких рукодельников у Алексеевых 30 человек. Все они, несмотря на сопутствующие заболевания, усердно учились плести советские авоськи по нескольку месяцев. Зато сейчас некоторые из них могут сделать ее за 45 минут! Меня очень зацепила эта история, и захотелось понять, как это, не видя ничего, делать мелкую ручную работу. Поэтому я решила сплести авоську сама.

Инструменты для плетения авоськиФото: Олег УКЛАДОВ

Для правдивости испытания мне завязали глаза и сразу посадили за стол. Борясь с непривычным ощущением незащищенности, я стала изучать руками непонятный деревянный прибор, который называется кадок. На длинной дощечке были вырезаны две выемки и торчали два железных шурупа. Как мне объяснила Инна, выемки служат для замера расстояния до железок, на которые наматывается нить.

После этого я начала плести ручки для будущей авоськи. Нужно было обмотать нить (которую, кстати, специально заказывают из Москвы) вокруг двух шурупов. Тут возникли первые небольшие трудности, я немного запуталась, поэтому пришлось начать заново. Обмотала три круга, потом завязала на полученных рядах нити узел. Его нужно было сделать четко под небольшой выемкой в доске (специальный ориентир). Затем я развернула кадок на себя и сплела две косички (ручки), но тоже не с первого раза.

Я начала плести ручки для будущей авоськиФото: Олег УКЛАДОВ

С закрытыми глазами мозг начинает думать в два раза быстрее, сосредотачиваешься так, что напрягаются все мышцы, устают пальцы, становится жарко и через 20 минут даже побаливает шея, но на это стараешься не обращать внимания.

После того, как я сделала ручки, Инна дала мне в руки пластмассовый челнок, на который нужно было замерить и замотать нить. Оказалось, что на одну авоську обычно уходит 22-25 метров нити! Отмерять ее нужно от плеча до вытянутой руки.

Дальше было сложнее. В моих руках появилось сразу два предмета. В левой нужно было держать несколькими пальцами железную планку, а указательным пальцем петельку. В правой руке я держала челнок.

Сложный процессФото: Олег УКЛАДОВ

Инна стала объяснять мне, что нужно перекинуть нить за планку, потом удерживая большим пальцев левой руки немного наверх, а затем челноком попасть в петельку, накинуть еще одну и аккуратно вытянуть нить и затянуть узел. В этот момент показалось, что в моей голове произошел взрыв. Я не поняла ничего, и мы попытались сделать узел еще раза три. Потом у меня даже получилось, но не совсем правильно.

В какой-то момент мы с Инной поняли, что нужно снимать повязку и учиться дальше без нее. Самое интересное, что когда я смогла увидеть все, я не вспомнила ничего. Передо мной как будто оказались совсем другие предметы, и что с ними делать тоже было непонятно.

Плетение авоськиФото: Олег УКЛАДОВ

Спустя еще 30 минут, я смогла плести авоську правильно. А чуть позже попробовала повторить с закрытыми глазами и у меня даже получилось. В общей сложности за 3,5 часа я сплела симпатичную, немного корявую белую авоську.

Испытать все это на себе было очень интересно и познавательно. Незрячие люди достойны аплодисментов и восхищения за то, что могут делать такие сувениры очень качественно и профессионально. Жаль только, что они не могут снять повязку, как я, и увидеть все своими глазами.

Испытать все это на себе было очень интересно и познавательноФото: Олег УКЛАДОВ

Кстати

Все о моей авоське:

Время плетения - 3,5 часа

Сколько ушло нити – 20 метров

Какую массу выдерживает – 45 кг

Дальнейшая судьба авоськи: будет почетно висеть на стене в редакции как сувенир