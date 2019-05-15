Два аутиста-сыночка и лапочка-дочка: как горе определило счастье бийской семьи

Семья – это наше все. А когда семья выдерживает серьезные жизненные испытания и не распадается – это великое счастье. Накануне Международного дня семьи корреспондент «Комсомолки» пообщалась с жительницей Бийска Юлией Легостаевой, которая поделилась своей удивительной историей. Вместе с мужем они воспитывают троих детей, двое из которых близнецы-аутисты.

Это был шок

Первая беременность Юлии протекала нормально, правда, мальчики родились немного недоношенными. Все шло своим чередом, дети подрастали, начали говорить первые слова, но в какой-то момент у близнецов Егора и Андрея почему-то стала пропадать речь. После долгих походов к специалистам, когда детям было 3 года, врачи поставили мальчикам неутешительный диагноз - «расстройство аутистического спектра».

- У меня был дикий шок. Я не представляла, как дальше жить, что делать, когда не знаешь чего ожидать от своих детей, тем более, когда их еще и двое. В один момент будто рухнули все мои родительские мечты. Я была очень растеряна, меня тогда сильно поддержал муж, - вспоминает Юлия Легостаева.

Вот уже почти 15 лет семья Легостаевых вместе справляется со всеми трудностями, учится быть терпимее и сострадать. Сейчас близнецам Андрею и Егору по 12 лет. Мальчики ходят на индивидуальные занятия в обычную школу, вместе с мамой занимаются творчеством и стараются помогать родителям по дому.

Многодетные родители

Жительницу Бийска можно обоснованно назвать матерью героиней, ведь в какой-то момент она решила, что ее любви и заботы хватит на троих детей. Когда мальчишкам было 5 лет, на свет появилась Алена. Девочка родилась абсолютно здоровой и стала для родителей настоящей помощницей.

Юлия вспоминает, что в первый год было сложно, близнецы ревновали ее к младшенькой, но вскоре все изменилось. Андрей и Егор стали копировать поведение Алены, а потом она и вовсе начала ими руководить.

- Для своих братьев Алена стала наставницей, а для меня помощницей и отдушиной. Благодаря ей мальчики освоили компьютер. Дочь вовлекает их в свои игры, учит танцевать. Она как маленький моторчик, который тащит их за собой вперед, - рассказывает бийчанка.

Успеть все

Воспитывать троих детей, а еще и особенных близнецов, непросто. Чтобы успевать все, нужно жить по четкому расписанию и помогать друг другу.

- У каждого ребенка строго прописан каждый день. Тайм менеджмент – это наше все. Конечно, очень помогают муж и бабушки. Вообще не стоит думать, что три ребенка это так страшно. Это конечно и труд, и работа, но все равно дети – это большая радость. Поэтому надо все воспринимать спокойно, без лишних нервов и просто радоваться жизни, - говорит женщина.

Андрей, Егор и Алена ЛегостаевыФото: из личного архива героя(ев) публикации

Оставаться молодыми

Мать троих детей считает, что не стоит строить долгосрочных планов, а нужно стараться проживать каждый день с радостью, уметь удивляться обыденному и не зацикливаться на проблемах.

- Я учусь у своих детей, что иногда на какие-то моменты не стоит обращать внимания. Например, на неубранные вещи в квартире. Иногда нужно радоваться, что трава мягкая и по ней можно ходить голыми ногами. А порой смотрю на детей, и хочется просто окунуться в детство. Ведь со своими детьми мы переживаем все - садик, первый класс, первую любовь. И все это очень здорово. Это позволяет немного вернуться назад и оставаться молодыми, - добавляет Юлия.

Вот и сегодня семья Легостаевых соберется за большим столом, чтобы выпить чаю с тортом в честь такого светлого праздника и просто порадоваться тому, что они есть друг у друга.