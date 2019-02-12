Пострадавшая в барнаульском аэропорту девушка: На трапе было 30 человек при разрешенных не более восьми!

Трое пострадавших при падении с трапа в аэропорту Барнаула остаются в больнице. Об этом сообщает региональный Минздрав. Состояние пациентов от удовлетворительного до средней степени тяжести.

- У двух человек переломы, у третьего – поверхностные ушибы. Они госпитализированы в травматологические отделения больницы для дальнейшего наблюдения и лечения. Угрозы жизни нет, - сообщили в ведомстве.

У одной из пострадавших врачи подозревают перелом позвоночника. По словам девушки, она упала будто в пропасть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/691318" frameborder="0"></iframe> Девушка, пострадавшая при падении с трапа в барнаульском аэропорту, рассказала о ЧП.Видео: телеканал "Наши Новости", Дарья Ермолаева.

- Полное пренебрежение техникой безопасности. Как позже стало известно, максимальное количество человек, которое могло находиться на трапе, - восемь человек. Нас там было больше 30 человек на морозе. Трап, конечно же, не выдержал, - рассказала Дарья.

Стоит отметить, что на видео с момента ЧП видно, что на трапе в этот момент все же находится не более восьми человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/691284" frameborder="0"></iframe> Видео момента падения людей с трапа в аэропорту Барнаула.

У второго мужчины сломана нога.

- Сломаны кости в голеностопном суставе. Только что вышел из барнаульской больницы, отказался от лечения, решил обратиться за помощью в новосибирскую клинику, - рассказал Павел.

Напомним, ЧП произошло утром во вторник, 12 февраля. Площадка трапа перед входом в салон воздушного судна, которая находится на высоте около пяти метров, неожиданно сложилась. Стоящие на ней люди упали вниз. По данным СУ СК на транспорте, четверых человек госпитализировали в городскую больницу №1.

По факту Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности, а транспортная прокуратура начала проверку.

В барнаульском аэропорту заявили, что трап проходил плановую проверку в октябре прошлого года, тогда замечаний обнаружено не было. Причины опускания верхней площадки конструкции выяснит специальная комиссия.

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