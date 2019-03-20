Расписание ЕГЭ-2019 в Алтайском крае

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание государственной итоговой аттестации выпускников 2019 года.

Речь идет о едином государственном экзамене (ЕГЭ), об основном государственном экзамене (ОГЭ) и о государственном выпускном экзамене (ГВЭ).

ЕГЭ для 11-классников в этом году также пройдет в три этапа. Первый – досрочный стартует уже сегодня, 20 марта и завершится 10 апреля. Для основного определены сроки с 27 мая по 1 июля. Дополнительный этап для тех, кто не смог сдать экзамены вовремя состоится с 3 по 20 сентября. При этом в каждом из случаев предусмотрены резервные сроки.

- Начнутся досрочный и основной периоды сдачи ЕГЭ с экзаменов по географии и литературе, - сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки Алтайского края.

Помимо выпускников 2019 года в досрочный период и резервные дни основного этапа экзамены могут сдать также выпускники прошлый лет.

- Ребята, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным предметам, могут также сдать их в резервные сроки, - также отмечают в ведомстве.

Принять участие в ЕГЭ в иные сроки разрешат только при наличии уважительных причин. Это может быть болезнь или что-то серьезное. При этом необходимо иметь на руках документальное подтверждение (больничный лист, выписку из больницы и т.д.) и соответствующее решение экзаменационной комиссии.

Те школьники, которые получат за экзамен по русскому языку и математике «неуд», либо получат плохую оценку повторно по одному из этих предметов в резервный день, смогут пересдать их только в третьей, дополнительной волне.

Что касается основных государственных экзаменов для учеников девятых классов, то их также ожидает три этапа. Первый начнется с 22 апреля и продлится по 14 мая, для основного определили сроки с 24 мая по 2 июля, а дополнительный состоится с 3 по 21 сентября.

Расписание

Основной этап ЕГЭ для 11 классов:

27 мая – география, литература

29 мая – математика (базовый и профильный уровень)

31 мая – история и химия

3 июня – русский язык

5 июня – письменная часть по иностранным языкам и физика

7 и 8 июня – устная часть по иностранным языкам

10 июня – обществознание

13 июня – биология и информатика.

Резервные дни - с 17 июня по 1 июля.

Досрочный этап:

20 марта – география, литература

22 марта – русский язык

25 марта – история, химия

27 марта – устная часть иностранных языков

29 марта – базовая и профильная математика

1 апреля – письменная часть иностранных языков, биология, физика

3 апреля – обществознание, информатика.