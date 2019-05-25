В Алтайском крае прозвенели последние звонки
В школах Алтайского края 25 мая прозвенели последние звонки. Торжественные линейки прошли больше, чем для 12,5 тысяч выпускников.
В этот день одиннадцатиклассников поздравляли не только их близкие и друзья. Праздничные мероприятия посетили губернатор Алтайского края и члены Правительства региона. Виктор Томенко приехал с поздравлениями в Алтайский краевой педагогический лицей-интернат. Там для губернатора провели экскурсию и мастер-класс от учащихся военно-спортивного класса по сборке и разборке автомата, рассказали в пресс-службе губернатора.
С завершением учебного года школьников также поздравили руководители краевых органов исполнительной власти.
К слову, как и в предыдущие годы, в этот день несовершеннолетним выпускникам запрещается распивать спиртные напитки и в ночное время находится вне дома без сопровождения взрослых.
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ИСТОЧНИК KP.RU