В Алтайском крае прозвенели последние звонки

СЕГОДНЯ 13:31 2019-05-25T13:31:31+03:00

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В школах Алтайского края 25 мая прозвенели последние звонки. Торжественные линейки прошли больше, чем для 12,5 тысяч выпускников.

В этот день одиннадцатиклассников поздравляли не только их близкие и друзья. Праздничные мероприятия посетили губернатор Алтайского края и члены Правительства региона. Виктор Томенко приехал с поздравлениями в Алтайский краевой педагогический лицей-интернат. Там для губернатора провели экскурсию и мастер-класс от учащихся военно-спортивного класса по сборке и разборке автомата, рассказали в пресс-службе губернатора.

С завершением учебного года школьников также поздравили руководители краевых органов исполнительной власти.

К слову, как и в предыдущие годы, в этот день несовершеннолетним выпускникам запрещается распивать спиртные напитки и в ночное время находится вне дома без сопровождения взрослых.

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ИСТОЧНИК KP.RU