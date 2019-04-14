Журналисты-монтажники: Просекли как просекать

Уже месяц группа журналистов учится создавать гипсокартонные конструкции и строит «дом» в доме.

Мы продолжаем свою стройку. В учебном центре нашей «бригаде» журналистов выделили место, где мы можем отрабатывать свои навыки и знания, полученные на теоретических занятиях. Кстати, и то и то очень важно и без одного не может быть другого.

Уровень следует проверять на всех этапах монтажаФото: Анна СЕМИНА

На данный момент мы уже выстроили перегородку с дверным проемом, а также перегородку с окном. На этом этапе, самым важным является выравнивание по уровню. Стоит неправильно закрепить элемент и все нарушается: неправильно встают листы, идет перекос. В совокупности проблемы будут нарастать как снежный ком, так что во время установки профилей, гипсокартона и прочего – всегда смотрите на уровень.

Кстати, по технологии профили следует устанавливать с шагом в 60 сантиметров. Соединяется он с направляющими с помощью просекателя – специального инструмента который точечно прорезает металл и загибает края отверстия. Причем казалось бы - простое действие, но дает очень надежное и крепкое сцепление. В какой-то степени работа с ним ускоряет процесс сборки, но многие монтажники до сих пор даже не подозревают о его существовании и работают по старинке – фиксируют на саморезах.

Обработка стыков листовФото: Анна СЕМИНА

И подобных секретов масса. К примеру, если выбрать качественные материалы, то в умелых руках мастера даже спустя несколько лет конструкцию можно разобрать и из «добытых» материалов создать что-то другое. Однако это довольно трудоемкий процесс и, как правило, проще сломать перегородку и построить новую. Впрочем, разрушать нам еще не приходилось, пока все идет по плану.

Углы будущего "дома"Фото: Анна СЕМИНА

На прошлом занятии мы уже начали изучать смеси. Однако перед тем, как начать работать с поверхностью, необходимо нанести грунтовку. Обрабатывать надо до тех пор, пока она не начнет стекать со стены. Затем надо дать время чтобы грунтовка высохла и закрепилась. Следом можно начать заделывать стыки. Самое сложно, конечно же углы и тут пришлось попотеть, но все завершилось благополучно. Так что мы переходим на новый уровень.

На днях мы узнали о монтаже гипсокартона бескаркасным способом. В этом случае лист фиксируется на стену при помощи монтажного клея. Как правило, такой способ применяют в случае, когда места под каркас недостаточно. Среди плюсов –отсутствие необходимости выравнивать поверхность, быстрая фиксация. Причем клеить можно и на потолок. Конечно, это более трудоемкий процесс и специалисты советуют применять дюбели.

Замешивание клеяФото: Анна СЕМИНА

Уже в скором времени бригада журналистов-монтажников доберется и до потолка.

Краевой конкурс «Журналист меняет профессию» организован Министерством образования и науки Алтайского края, компанией «Барнаулспецодежда» при поддержке Департамента администрации губернатора по информационной политике. Координатор проекта Константин Ганов.

Бескаркасный монтаж гипсокартонаФото: Анна СЕМИНА

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