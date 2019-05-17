Сезон фонтанов открыт: Столб воды высотой 10 метров бил в Барнауле

В Барнауле произошла коммунальная авария, в результате которой столб воды высотой в 10 метров устремился ввысь. Инцидент произошел утром 17 мая на пересечении улиц Малахова и Гридасова.

Как рассказали в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, в настоящий момент по контуру ТЭЦ-3 проходят гидравлические испытания. Специалисты ищут слабые места и ремонтируют их, чтобы в холода трубы ежедневно не рвало. Вот и оказался аварийным участок на трупопроводе диаметром 500 мм. Зрелище продолжалось недолго, всего 13 минут, однако многие успели запечатлеть его на фото и видео.

Это крупная авария произошла не в лютые морозы, поэтому горожане шутят: «Открылась бесплатная автомойка, успевайте», «Здесь можно ополоснуть машинку», «Зато машины чистые», «Помыл машину, так бы каждый день».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/709300" frameborder="0"></iframe> Фонтан в Барнауле.Видео от очевидцев происшествия.

Некоторые даже окрестили Барнаул столицей фонтанов: «Все-таки в Барнауле самые красивые фонтаны», «Какая красота, какое зрелище и это у нас, в Барнауле», «Зачем за 2 млн рублей ремонтировать фонтан у театра Драмы, у нас вон какой есть, да еще бесплатный», «Наконец-то, вода, тепленькая!».

При этом, повезло не всем – один из очевидцев рассказал, что фонтанировала вода вместе с камнями и некоторые машины получили незначительные повреждения. Пострадавших людей, к счастью, нет. Во время испытаний температура воды не превышает 35 градусов Цельсия, однако все-равно не рекомендуется находиться рядом с такими происшествиями.

В СГК рассказали, что участок, на котором произошел инцидент, входит в программу ремонта в 2019 году. Предстоящим летом там будет заменено 248 метров трубы. Энергетики приносят извинения, а также просят горожан отнестись с пониманием к проводимым испытаниям.

Кстати

Гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-3 продлятся до 22 мая, после чего, до 4 июня запланирован ремонт поврежденных участков. Горячую воду обещают дать 5 июня.

Запишите телефончик

При обнаружении выхода воды на поверхность – звоните в диспетчерскую по номеру: 59-97-15.

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