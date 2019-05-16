«Гейзер» с горячей водой забил из-под асфальта в Барнауле

16 Май 17:36 2019-05-16T17:36:35+03:00

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В Барнауле обнаружен очередной порыв трубы с горячей водой. «Гейзер» забил из-под асфальта в Индустриальном районе.

Видео с «фонтаном», как его окрестили горожане, появилось в социальных сетях вечером в четверг, 16 мая. По словам автора ролика, порыв произошел на улице Цветочной в Индустриальном районе.

Напомним, с понедельника, 13 мая, в Барнауле стартовала традиционная ежегодная опрессовка. Первыми от подачи горячей воды отключили жителей, чьи дома находятся на обслуживании ТЭЦ-3. Испытания и ремонт сетей продлится до начала июня. Далее произойдет отключение по контуру ТЭЦ-2.

Как ранее сообщили в мэрии, за несколько дней было выявлено 75 повреждений. Из них на данный момент устранены 14. Между тем, энергетикам была поставлена задача в первую очередь ликвидировать те, которые влияют на подачу горячей воды потребителям.

ИСТОЧНИК KP.RU