Готовьте тазики: В Барнауле начались плановые отключения горячей воды

Верная примета, если в мае похолодало, жди отключения горячей воды. В понедельник, 13 мая коммунальщики обесточат часть города. Горячую воду отключат по контуру ТЭЦ-3 для проведения гидравлических испытаний.

До 22 мая они будут опрессовывать трубы, а потом ремонтировать там, где прорвет. Всего под опрессовку попадут порядка 800 км магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Предполагается вернется вода в дома только 5 июня.

Лишившиеся воды счастливчики есть почти в каждом районе. В Индустриальном районе воду отключат в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская, поселки Новосиликатный, Урожайный и Спутник.

Ленинский район – в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии.

Железнодорожный район – улица Георгия Исакова в границах 2я Северо-Западная-Северо-Западная.

В центральной части города в этот период не будет горячей воды в домах на улицах Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспектах Строителей и Социалистический, а также в периметре улиц Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Ленина, Димитрова.

- По контуру ТЭЦ-2 испытания пройдут с 17 июня по 26 июня, ремонты начнутся сразу после – с 27 июня по 10 июля. За этот период энергетики обследуют порядка 500 км тепловых сетей, - сообщает пресс-служба горадминистрации.