Довела до суицида придирками: начальница погибшей следовательницы из Барнаула пойдет под суд

Спустя год после смерти следовательницы из Барнаула Кристины Стребельцевой против ее начальника возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Она изводила подчиненную придирками и унижениями. Об этом сообщается в сообществе «Омбудсмен полиции».

Против начальницы возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 286 УК РФ. Ее могут лишить свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Скрин из дела Дилары Муртазиной

С чего все началось

Напомним, ЧП произошло 18 июня прошлого года в городе Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа. Тело девушки обнаружили на рабочем месте. Она оставила предсмертную записку, обвинив во всем свою начальницу.

«Что хотела получай! Тело мое прошу отправить в город Барнаул и после прочтения сообщить моей маме по телефону (…). P.S. Следственному комитету: Эта (…) довела меня до самоубийства – начальник СО ОМВД России по городу Лангепасу подполковник юстиции Муртазина Д.Г. Тварь! Довольна (…)? Ты думала, что своими проверками меня уволить по отрицательным мотивам? Не удалось? Теперь тебя уволят (…) И все вздохнут с облегчением. Спасибо отдельное службе кадров за то, что типа пытались помочь. А на самом деле ничего не сделали…»

Предсмертная записка

Кристина перевелась на север из Барнаула в 2018 году. Там у нее никого не было, но и в Барнауле ничего не держало. За год до смерти 27-летняя девушка вышла замуж, но брак оказался непрочным, в последнее время они с мужем уже не жили вместе и собирались разводиться. Поэтому переезд казался хорошей идеей, но у нее не сложились отношения с руководителем - Диларой Муртазиной.

Травля на работе

Как следует из документов, опубликованных в "Омбудсмене полиции", Муртазина инициировала против Стребельцевой служебные проверки, пытаясь уволить из органов по отрицательным мотивам, ставила в дежурства раз за разом, не давая отдохнуть, и т.д.

Паблик также публикуют инсайдерскую информацию от коллег погибшей Кристины Стребельцевой. По их словам, начальство якобы пыталось выгородить Муртазину и выставить погибшую в дурном свете.

- После суицида начальник ОМВД Устюгов конкретно заявил, что если кто-нибудь даст расклад, то работать не будет. В итоге испугался весь отдел, некоторые вообще пояснили, что все было нормально, и Кристина просто была не в себе. За исключением трех следаков, которые дали нормальные показания. Сама девчонка фиксировала все на диктофон, плюс родители после суицида попали на прием к Лазутову (зам. Бастрыкина), - пишет "Омбудсмен".

Кристина СтребельцеваФото: Личный архив

В итоге дело все-таки не удалось замять во многом благодаря огласке. Сотрудники неофициально рассказывают, что все могло кончиться тем, что суицид списали бы на сотрудника, объяснив неуравновешенностью, опьянением и прочими причинами.

Вместо послесловия

Сотрудники называют причиной суицидов работников органов внутренних дел непомерную нагрузку, «палочную систему» (по сути, работа ради отчета, а не на результат прим.авт.) и самодурство начальства. Возбуждение уголовного дела против Муртазиной о превышении должностных полномочий – это, по большому счету, прецедент, который, возможно, в будущем защитит рядовых сотрудников от своего же начальства.

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