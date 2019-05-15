2019-05-16T09:13:28+03:00
Происшествия

Крышка неожиданно перевернулась: В Барнауле малышка упала в трехметровый колодец

Четырехлетнюю девочку с травмами увезли в больницу
Дарья САВЕНКО
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Четырехлетнюю девочку с травмами увезли в больницу.Четырехлетнюю девочку с травмами увезли в больницу.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Четырехлетняя девочка провалилась в колодец вблизи жилого дома по улице Солнечная в Барнауле. ЧП произошло 8 мая, но стало о нем известно только сейчас.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, четырехлетний ребенок шел вместе с родителями по улице. Девочка наступила на крышку смотрового люка теплотрассы, которая вдруг перевернулась и малышка оказалась на дне колодца глубиной три метра. Ребенок получил травмы, но в настоящий момент ее жизни ничего не угрожает.

Вместе с тем, следователи назначили доследственную проверку. Они проведут судебно-медицинскую экспертизу, установят все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе Сибирской генерирующей компании, которая отвечает за этот колодец, корреспонденту «Комсомолки» пообещали дать официальный комментарий позже.

В социальных сетях очевидцы рассказывают, что незадолго до ЧП в этот же коллектор аналогичным образом упал еще один ребенок. При этом комментаторы в пабликах разделились на два лагеря – одни считают, что виноваты родители, которые не досмотрели, а другие же винят во всем обслуживающую компанию.

– Своих детей постоянно ругаю, чтобы по этим крышкам не ходили – они непредсказуемые, – пишет Анна Семенова.

– Родители, вместо того чтобы объяснять ребенку что по люкам ходить не нужно, сейчас будут судиться с компанией, – предположил Евгений Черкесс.

– Почему собственную халатность люди сваливают на других и делают из этого вину!? – задается вопросом Олеся Сухова.

– Это халатность рабочих. Я сам периодически спускаюсь в колодцы связи и всегда проверяю, чтобы все намертво было закрыто, – пишет Владимир Коровиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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