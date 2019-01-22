Девочку спас очевидец: Ребенок провалился в открытый колодец в Барнауле

Маленькая девочка провалилась в открытый колодец. От падения на дно и травм девочку спасло то, что она успела раскинуть руки и удержаться – буквально через несколько секунд к ней на помощь подоспел прохожий.

ЧП произошло вечером 21 января в районе дома на Энтузиастов, 20. Сегодня краевой Следственный комитет начал проверку, в ходе которой дадут оценку действиям коммунальных служб, ответственных за обслуживание территории, на которой находится открытый колодец.

Открытый люк на пр. Энергетиков, 20 (Barnaul22).Автор: Евгений Коровкин

По словам очевидца, спасшего девочку, колодец был глубиной около пяти метров.

- Он находился между двумя дорогами в снегу. Было уже достаточно темно, девочка бежала по снегу и не заметила провала. На вид ребенку лет семь-восемь. Я увидел, что она провалилась, подбежал, вытащил, спросил, всё ли хорошо. Она ничего не сломала, просто ушиблась, сказала, что все нормально и убежала домой, - рассказал Евгений Коровкин

В городской администрации сообщили, что в мэрию или коммунальные службы после ЧП никто не обращался. Кстати, видео момента падения девочки в колодец попало в сеть, вскоре после этого колодец закрыли.

- К нам не поступало обращений об открытом колодце, никаких работ на том месте мы тоже не вели, и, конечно, речи не идет о том, что это рабочие забыли закрыть люк. Это могло произойти по разным причинам – снегоуборочная техника часто сдвигает люки, машины паркуются. Мы всегда просим сообщать на горячую линию о подобных ситуация, не важно, наш это колодец или нет – мы оперативно решаем вопрос, - рассказала пресс-секретарь барнаульского Водоканала Наталья Эргардт.

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Об открытых колодцах жителей просят сообщать по телефону горячей линии - (3852) 28-22-00