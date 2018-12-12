Упавшей в яму с кипятком девочке может понадобиться пересадка кожи

Коммунальная авария в Барнауле закончилась жуткой трагедией – в яму с кипяткой провалилась 9-летняя девочка. Горячая вода обожгла ей ногу – сейчас малышка находится в Ожоговом отделении городской больницы №3.

Скорее всего, ей потребуется пересадка кожи. Сейчас малышке дают обезболивающие. Врачи говорят, что у нее ожоги 1-2-3 степени, у девочки шок, но дышит она сама.

- Состояние по-прежнему тяжелое, но она находится в сознании. Ожоги составляют около 20% поверхности тела, - рассказали в крайздраве.

ЧП произошло 10 декабря в микрорайоне Восточный, в районе дома на Маяковского, 8. Маленькая Ира вместе с подругой возвращались из школы. Девочки увидели валящий из-под снега пар и решили сфотографироваться. В результате Ира провалилась в яму с кипятком и обварила себе почти всю левую ногу.

Мама пострадавшей девочки 00:00 00:00

Странно, но на помощь девочке пришла только 8-летняя подруга. Школьница догадалась стянуть с Иры ботинки и приложить к обожженным местам снег. Девочки страшно кричали, но их не услышали ни в расположенной по соседству соцзащите, ни в парикмахерской, ни в поликлинике.

- К ним подошла одна женщина, помогла поднять Ирину и ушла. Даже не вызвала "скорую", не помогла донести ребенка. Моя дочь потащила Иру в соцзащиту, напротив которой все произошло. И только там женщина вызвала "скорую"! – написала в сообществе «Инцидент Барнаул» мама подруги пострадавшей девочки.

По словам знакомых, у девочки, которая спасала подружку, после все произошедшего началось заикание.

СГК извинилась за аварию

Сибирская генерирующая компания, которая является ответственной за содержание теплосетей, извинилась перед девочкой и ее родителями.

- Заверяем, что будут использованы все необходимые средства для обеспечения лечения и восстановления здоровья ребенка. Компания проводит служебное расследование, по итогам которого будет принято решение о дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе СГК.

«Все пытаются свалить вину друг на друга»

Как рассказала мать пострадавшего ребенка Евгения, прорыв трубы произошел еще в пятницу.

- Рядом находятся детская площадка и соцзащита, им говорили, что место опасное и его хотя бы надо огородить, но ничего сделано не было. Сейчас из-за чьей-то безалаберности мой ребенок находится в больнице, - говорит 46-летняя мать.

С женщиной уже связались представители компании, предложили организовать для малышки отдельную палату, но мать пока боится принимать помощь.

- Сейчас все пытаются свалить вину друг на друга. Дочке может понадобиться длительное лечение, операции по пересадке кожи. Я боюсь, что представители теплосетей оплатят каких-нибудь десять дней лечения и исчезнут и мы останемся без всякой помощи, - рассказала Евгения.

Мэрия пообещала шефство над ребенком

Сразу после происшествия краевой Следственный комитет начал проверку. Девочка серьезно пострадала, поэтому по факту происшествия возбудили уголовное дело. Следователи проверят действия ответственных за участок, где произошел порыв трубы с горячей водой.

Мама пострадавшей девочки обратилась за помощью к юристу, он должен будет присутствовать на встрече матери, представителей СГК и городской администрации. Глава города Сергей Дугин даже поручил социальным службам взять шефство над девочкой и проработать вопрос помощи семье в проведении лечения и реабилитации.

Комментарий специалиста

Вадим Никитин, юрист:

- Родителям сейчас нужно соглашаться на любую помощь, но ничего нельзя подписывать без юриста. Родители находятся в состоянии аффекта и готовы сделать все, чтобы облегчить страдания ребенка. Важно, чтобы рядом был человек с холодной головой. Все это потом повлияет на возможность получения компенсации с ответственных лиц. Отказываться от помощи нельзя, если есть письменная рекомендация врача - в отдельной палате, лекарствах и так далее. Если потом дело дойдет до суда, представители второй стороны могут вывернуть это против родителей – им предлагали помощь, но они от нее отказались, в результате это осложнило выздоровление.