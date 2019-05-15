2019-05-15T12:27:22+03:00
Политика

Глава Барнаула Сергей Дугин может покинуть свой пост в ближайшее время

И перейти работать в правительство Алтайского края
Дарья САВЕНКО
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Сергей Дугин может отправиться в региональное правительство.Сергей Дугин может отправиться в региональное правительство.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В ближайшее время глава города Сергей Дугин может покинуть свой пост и отправиться в региональное правительство. Об этом «ТОЛКу» сообщил источник, который знаком с ситуацией.

По данным портала, Дугин может стать новым промышленным вице-губернатором в правительстве Алтайского края. О смене должности якобы будет объявлено в ближайшее время.

Между тем, через несколько недель Виктор Томенко должен представить зампредседателя правительства.

– Я принял решение, что будет правильно, если руководителем этого направления будет наш земляк, житель Алтайского края. Компетентный, авторитетный человек, который станет в определённой мере куратором для достаточно квалифицированных руководителей органов власти, – заявил недавно Томенко.

Человек, которого вскоре представят, будет курировать работу трех министерств – Министерства транспорта, Министерства строительства и ЖКХ Алтайского края, Министерства промышленности и энергетики, а также управления по госрегулированию цен и тарифов.

По данным издания, на сегодняшний день рассматривают две кандидатуры на пост градоначальника города. Это – генеральный директор АО «Алтайкрайэнерго», депутат АКЗС Сергей Приб и Игорь Волдачинский (бывший директор БВРЗ ОАО «РЖД»).

Кстати

Сергей Дугин был назначен на должность главы администрации 1 апреля 2015 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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