Глава Заринска Иван Терешкин может досрочно покинуть свой пост

15 Май 08:07 2019-05-15T08:07:16+03:00

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Стало известно, что глава Заринска Иван Терешкин в настоящий момент находится в отпуске с последующим увольнением.

Терешкин руководил Заринском и Заринским районом почти 30 лет и его уход может быть обоснован как возрастом – 67 лет, так и назревшими проблемами: работа «мусорной» реформы. «КП» несколько дней назад писала о том, что горожане жалуются на завалы мусора в городе. Помимо этого, недавно произошло массовое сокращение сотрудников библиотечной сети Заринска, а прокуратура Алтайского края нашла нарушения в работе администрации города.

Как сообщает «Политсибру», в случае досрочного ухода главы города местное собрание депутатов назначит конкурс по замещению вакантной должности. Одним из главных кандидатов на его место может стать глава Заринского района Виктор Азгалдян. Он руководит муниципалитетом на протяжении последних 8 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU