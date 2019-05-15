Прокуратура вынесла представление в адрес главы Троицкого района
Глава Троцкого района Алтайского края Андрей Овсянников необоснованно израсходовал более 70 тысяч рублей из бюджета на служебные поездки. Выяснила это региональная прокуратура во время проверки.
Как напомнили в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия», во время мартовской сессии депутат-эсер Алексей Вовченко поднял вопрос целевого и эффективного использования бюджетных средств на поездки главы Троицкого района на служебном транспорте. Обращения были направлены в районную и региональную прокуратуры.
Овсянников подтвердил, что после избрания, он, на протяжении почти трех месяцев, проживал в селе Троицкое, а затем стал ежедневно ездить на работу из Барнаула на служебном автомобиле Nissan Terrano. При этом прокуратура в своем официальном обращении ответила, что за этим автомобилем закреплен водитель администрации, но с 2019 года Овсянников сам управляет служебным транспортом. В результате проверки был установлен факт необоснованного списания ГСМ при использовании служебного автомобиля на общую сумму 72114 рублей. В адрес главы вынесено представление.
ИСТОЧНИК KP.RU