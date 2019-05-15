2019-05-15T07:39:59+03:00
Политика

Прокуратура вынесла представление в адрес главы Троицкого района

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава Троцкого района Алтайского края Андрей Овсянников необоснованно израсходовал более 70 тысяч рублей из бюджета на служебные поездки. Выяснила это региональная прокуратура во время проверки.

Как напомнили в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия», во время мартовской сессии депутат-эсер Алексей Вовченко поднял вопрос целевого и эффективного использования бюджетных средств на поездки главы Троицкого района на служебном транспорте. Обращения были направлены в районную и региональную прокуратуры.

Овсянников подтвердил, что после избрания, он, на протяжении почти трех месяцев, проживал в селе Троицкое, а затем стал ежедневно ездить на работу из Барнаула на служебном автомобиле Nissan Terrano. При этом прокуратура в своем официальном обращении ответила, что за этим автомобилем закреплен водитель администрации, но с 2019 года Овсянников сам управляет служебным транспортом. В результате проверки был установлен факт необоснованного списания ГСМ при использовании служебного автомобиля на общую сумму 72114 рублей. В адрес главы вынесено представление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Гейзер» с горячей водой забил из-под асфальта в Барнауле
Жительница Барнаула зарезала болтливого соседа
Виктор Томенко наградил победителей премии имени Степана Титова
Барнаул встал в восьмибалльных пробках вечером 16 мая
Нарушения на 3,2 млрд рублей выявила Счетная палата Алтайского края
В Барнауле из-за ремонта теплосетей перекроют дороги
Сергей Шубенков готовится к старту на «Бриллиантовой лиге»
«Уральские авиалинии» продлили майскую распродажу
Предприятие по производству тротуарной плитки горело в Бийске
75 порывов выявлено с Барнауле с начала опрессовки
Муж угрожал жене шприцем с «ядом»
Сергей Дугин опроверг слухи о своем уходе
В самое сердце: На Алтае молодая девушка убила возлюбленного
27-летний мужчина обвиняется в развращении падчериц
Мария Бутина хочет обжаловать приговор
Следователи разыскивают свидетелей наезда внедорожника на пешехода
Во Власихе приступили к ремонту дорог
В Барнауле появится спортивная площадка за счет гранта администрации города
В Барнауле пройдет III форум медицинского добровольчества Алтайского края
Кованая карта Алтайского края украсит центр Барнаула