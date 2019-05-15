Прокуратура вынесла представление в адрес главы Троицкого района

15 Май 07:39 2019-05-15T07:39:59+03:00

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Глава Троцкого района Алтайского края Андрей Овсянников необоснованно израсходовал более 70 тысяч рублей из бюджета на служебные поездки. Выяснила это региональная прокуратура во время проверки.

Как напомнили в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия», во время мартовской сессии депутат-эсер Алексей Вовченко поднял вопрос целевого и эффективного использования бюджетных средств на поездки главы Троицкого района на служебном транспорте. Обращения были направлены в районную и региональную прокуратуры.

Овсянников подтвердил, что после избрания, он, на протяжении почти трех месяцев, проживал в селе Троицкое, а затем стал ежедневно ездить на работу из Барнаула на служебном автомобиле Nissan Terrano. При этом прокуратура в своем официальном обращении ответила, что за этим автомобилем закреплен водитель администрации, но с 2019 года Овсянников сам управляет служебным транспортом. В результате проверки был установлен факт необоснованного списания ГСМ при использовании служебного автомобиля на общую сумму 72114 рублей. В адрес главы вынесено представление.

ИСТОЧНИК KP.RU