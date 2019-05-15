Барнаульская пенсионерка пострадала при падении на эскалаторе в торговом центре

12 мая в барнаульском ТРЦ «Пионер» произошло ЧП: 88-летняя женщина травмировала руку на эскалаторе. Внучка пенсионерки обвинила администрацию торгового центра в отсутствии специалиста, который должен следить за безопасностью движения, сообщили «Аргументы и Факты на Алтае».

По словам представителя администрации «Пионера», бабушка и её молодая внучка поднимались с подвального этажа на первый, когда пожилой женщине стало плохо. Она упала назад, а её руку зажало между ступенями в эскалаторе. В итоге, женщина получила рваные раны.

Очевидцы рассказали, что никто из представителей ТРЦ не пришел на помощь. Однако, вопреки заявлениям свидетелей происшествия, администрация утверждает, что к месту сразу подошел технический специалист, а охрана торгового центра вызвала скорую медицинскую помощь. Кроме того, там заявили, что вина лежит на внучке, так как она не уследила за родственницей.

- На наш взгляд, тащить 88-летнюю женщину на эскалатор – нецелесообразно. Тем более, что там было два лифта. У нас есть и видеозапись, где видно, что внучка за бабушкой не следила, не держала её за руку, хотя в силу возраста женщины это было бы правильным <...> Внучка бабушки написала претензию по поводу того, что у нас нет человека, который следил бы за эскалаторами и безопасностью движения по ним. Но вы же понимаете, что нигде нет таких людей, да и не нужны они там вовсе, - добавил представитель ТРЦ.

В следственном комитете сообщили, что заявление по данному инциденту пока не поступало. В прокуратуре Алтайского края ситуацию комментировать отказались.

Напомним, в феврале в Барнаульском аэропорту шесть человек упали с трапа при посадке в самолет. Рейс выполняла компания «Уральские авиалинии». По словам очевидцев, площадка трапа перед входом в воздушное судно, которая находится на высоте около пяти метров, неожиданно сложилась. Стоящие на ней люди упали вниз.

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