Пила-3. Подпил, пропил или недопил – вот в чем вопрос!

Подпил, пропил или недопил? Вот уж, действительно, философский вопрос. Но только не для вальщика леса, на которого я с недавнего времени прохожу обучение в рамках конкурса «Журналист меняет профессию».

- Самое главное – это все-таки недопил, - на корню пресек все сомнения Михаил Чечушков, директор ООО «Содружество». – Недопил нужен для того, чтобы падающее дерево не теряло связь с пнем. Проще говоря, недопил - это управляемость.

С этим трудно поспорить. Но все же, чтобы у вас не осталось сомнений, поясню, что все три ключевые слова из сленга вальщика леса - подпил, пропил и недопил – это не глаголы, а существительные.

Чтобы испытать на практике все тонкости работы на лесоповале, отправляемся на лесосеку в Павловский район.

У вальщиков леса есть своя униформа ярко оранжевого цвета.Фото: ГАНОВ Константин

У вальщиков леса есть своя униформа ярко оранжевого цвета. Это костюм из специальной ткани – если вдруг одежда попадает в цепь бензопилы, ее не наматывает, что позволяет избежать травм. На ногах – сапоги, которые также не прорезаются пилой. На голове – шлем с наушниками и защитой для зрения. В арсенале вальщика – бензопила, рулетка, валочный клин.

Деревья, подлежащие вырубке, определяются за год. На них ставят клеймо с обозначением р/у (рубки ухода), подрумянивают кору и обвязывают полосатой лентой.

- Под спил попадают угнетенные деревья, чья крона ущербна или наклонен ствол, перестойные и больные, пораженные грибковым заболеванием, - рассказывает Валерий Савин, директор по лесному хозяйству ЛХК «Алтайлес».

- Одной цепи бензопилы хватает примерно на 2,1 тысячу кубометров леса. Это примерно 600-700 деревьев, - рассказывает наш инструктор по валке Сергей Сапин.

Инструктор по валке Сергей Сапин.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Прежде, чем приступить к спилу дерева, расчищается пространство рядом и на всякий случай определяется два пути отступа – вдруг что-то пойдет не по плану и дерево начнет падать не в ту сторону. Расчищенные пути отступа могут спасти жизнь. Вообще, техника безопасности – прежде всего. На лесоповале всякое может быть.

Это только кажется, что валить лес легко и просто – у профессиональных вальщиков деревья только отлетают. Но когда берешь пилу в руки сам, то сразу путаешься что, как и почему - то ли сначала подпил, то ли пропил….

- Поберегись! – даем знать о начале процесса.

И вот под руководством опытного вальщика начинаю делать клиновидный подпил. Потом – пропил. И при этом обязательно оставляем недопил. Вбиваем клинышек и – вуаля! Дерево падает в заданном направлении. А душа в это время просто уходит в пятки.

В ближайшее время спиленную мной сосну отправят на лесопереработку. Она пойдет либо на стройматериалы, либо будет пущена на МДФ – все будет зависеть от качества древесины. Кстати, чтобы узнать возраст заваленной мной сосны – считаю кольца на спиле. Честно сказать, пересчитывала несколько раз, постоянно сбиваясь. Но вроде бы 96… 96 лет. При этом по обхвату ствола и не скажешь, что это было вековое дерево – тонковатое…

- Это опять же говорит о том, что дерево было ущербно, - говорят лесники. – Кроме того, столетние деревья уже не вырабатывают кислород и не поглощают углекислый газ, то есть уже не выполняют свою экологическую функцию. Убирая их, мы даем возможность роста для подроста, который начнет более активно набирать силу.

Как камень с сердца… Ведь жалко, ей богу, жалко. Однако, как говорят специалисты, в нашем бору коло 30% спелых и перестойных деревьев. И если их вовремя не убирать, то в ближайшем будущем мы можем попросту остаться без леса – переспелый придет в негодность, а подрост из-за него не сможет подняться и окрепнуть. Вот такая простая истина.

Справка "КП"

Конкурс «Журналист меняет профессию» организован Министерством образования и науки Алтайского края, компанией «Барнаулспецодежда» при поддержке Департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике, ЛХК «Алтайлес», Бийского лесохозяйственного техникума. Координатор проекта - Константин Ганов.