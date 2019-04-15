Пила. Часть 1: как я решила стать вальщиком леса

В Алтайском крае в пятый раз проходит конкурс «Журналист меняет профессию». Пару лет назад я уже получила корочки сварщика и плиточника. В этот раз решила выучиться на вальщика леса. Наверняка вы меня поймете – иногда так все достает, что хочется взять в руки бензопилу… Упс! Забыла первый пункт – сначала хочется сбежать в лес. Потом взять в руки бензопилу и… просто слушать ее «музыку» пока не полегчает. При этом психологи настоятельно советуют «глубоко вдыхая богатый кислородом лесной воздух, концентрироваться на пении птиц и шелесте листьев». Одним словом – я созрела стать вальщиком леса.

- Запомни, главное качество вальщика - голова на плечах, а не где-то в кустах, - пошутил мой знакомый-лесник, пытаясь взять на слабо.

- Техника безопасности при валке леса - прежде всего! – говорит Максим Усов, заместитель директора по лесохозяйственной деятельности ООО «Содружество». – Опытные вальщики порой теряют бдительность и пренебрегают техникой безопасности. В итоге получают травмы.

Максим Усов: «Техника безопасности при валке леса - прежде всего!»Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Предупрежден – значит вооружен. А «вооружают» вальщиков леса Алтайского края бензопилами «Штиль- 361». Зверь, а не машина! Ну что, елки-палки, лес густой - я готова стать санитаром, который убирает больные деревья!

И тут вдруг выясняется одно но… Вальщик леса входит в список профессий, в которых женщинам официально запрещено работать (если не верите, почитайте на досуге постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин»). Помимо вальщика леса в этом списке – корчевщик пней, слесарь-сантехник, бурильщик скважин, опрессовщик труб, машинист электропоезда, кочегар, боец скота, газоэлетросварщик и еще около сотни разных профессий.

Вот так неувязочка вышла. Однако, закон законом, а в истории, как ни крути, были прецеденты. В годы войны в Алтайском крае именно женщины тащили на своих хрупких плечах все лесное хозяйство – и садили лес, и валили, и лесные пожары тушили.

- И при этом выполнял планы по всем показателям на сто процентов! – говорит Валентина Пашкова, заведующая Музеем леса в Ключевском районе. – Приказы в военные годы были строгие. Причина, по которой можно не явиться на посадку, – только смерть. Даже если женщина была беременной или на сносях! За опоздание на 15 минут можно было отправиться в тюрьму.

По словам директора музея заготовка леса в военные годы была в меньшем объеме, чем сейчас. Однако и этой участи женщины не избежали:

- По пояс в снегу, в морозы женщины самоотверженно валили лес, распиливали его, а подростки увозили на санях в деревню. Заготовка древесины не прекращалась ни зимой, ни летом, когда от комаров спасались только дегтем, обмазывая им руки и лицо, - вспоминала в свое время местная жительница Ключевского района Мария Антонова.

Это сейчас придумали разные постановления – мол, нельзя женщинам в вальщики и все тут!

- За все годы, сколько я работаю, ни разу не было случая, чтобы женщины захотела работать вальщиком, - улыбается Максим Усов.

- Почему? – искренне не понимаю.

- А вот попробуете – поймете!

Попробую. Итак, моя цель – стать вальщиком 90-го уровня. Ну ладно, смеюсь, хотя бы 80-го. Ну а там – как получится. Кстати, а получится или нет - читайте в следующих сериях «Пилы». Уже скоро…

Справка "КП"

Конкурс «Журналист меняет профессию» организован Министерством образования и науки Алтайского края, компанией «Барнаулспецодежда» при поддержке Департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике, ЛХК «Алтайлес», Бийского лесохозяйственного техникума. Координатор проекта - Константин Ганов.