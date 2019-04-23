Пила-2. Рубить нельзя оставить

Хотите, я поделюсь с вами советом, как перестать пилить мужа? Вдохните-выдохните и … просто начните пилить деревья. От этого уж куда больше дух захватывает. Проверила на себе! На днях у нас прошел практический урок по валке леса в рамках конкурса «Журналист меняет профессию». Напомню, в этот раз я решила выучиться на вальщика.

Елки-палки, лес густой

Едем на лесоповал в Павловский район. На месте получаем паспорт участка, на котором предстоит работать. В паспорте указаны все необходимые данные – площадь участка шесть гектаров, породный состав – сосна, тип леса – свежий бор, полнота насаждений и т.д.

Оглядываюсь вокруг – елки-палки, лес густой. Очень много подроста – молоденьких сосенок. Пробраться через них довольно сложно. По примерным подсчетам, на одном гектаре сейчас растет примерно 30 тыс молодых тоненьких деревцев (для сравнения – взрослых деревьев на гектаре растет примерно 300-600 штук).

- Будущего у этого подроста нет, - говорит Валерий Савин, директор по лесному хозяйству ЛХК «Алтайлес». – Верхний полог не дает им подыматься, загораживая свет.

Валерий Савин: «Будущего у этого подроста нет».Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Возраст сосенки можно определить по мутовкам. Для интереса считаем на одном из деревцев – 19! При этом высотой оно менее двух метров.

- 20-летнее здоровое дерево должно иметь высоту 15-20 метров, средний по толщине ствол и хорошую крону. А это дерево угнетенное, оно никогда уже не станет полноценным, даже если сейчас открыть ему верхний полог. А это значит, что от него нет никакого толку – ни для экологии, ни для лесозаготовления, - поясняют лесники.

Журналисты взяли в руки бензопилыФото: ГАНОВ Константин

Добрыми намерениями...

И такого неполноценного молодняка здесь полно. Сейчас объясню ситуацию. В последний раз рубки на этом участке проходили в конце 90-х - начале 2000-х годов. Интенсивность рубок составляла 45%. Убирали перестойные и больные деревья. После этого на участке начал подниматься подрост, которого раньше не было.

- Чтобы это поколение молодых деревьев развилось и стало сильным, им нужен дополнительный свет и питание. Поэтому в идеале на этом участке сейчас нужно убрать еще около 30% спелых и перестойных деревьев. Только в этом случае нынешний подрост войдет в силу и через несколько десятилетий станет взрослым спелым лесом. Однако новое законодательство не дает нам право проводить подобные рубки. Мы можем убирать деревья лишь выборочно, - рассказывает Максим Усов, заместитель директора по лесохозяйственной деятельности ООО «Содружество».- В итоге ситуация складывается так, что сейчас запрещают рубить спелый лес – деревья с годами отмирают, приходят в негодность. И при этом не растет свежее поколение, так как ему не хватает света и питательных веществ. Увы, но с такой перспективой через 50 лет мы может остаться и без подроста – у него нет шанса вырасти, и без спелого леса, так как деревья просто сгниют на корню.

Максим Усов показывает паспорт участка, на котором предстоит работатьФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Вот и получается, что пока лесники и законодатели спорят, где поставить запятую в «Рубить нельзя оставить», время уходит. А чтобы потом восстановить леса, нужны будут огромные средства и время. Кстати, подобные примеры уже есть – в Московской области запретили рубить лес, в итоге он весь выпал. Вот и получилось, что добрыми намерениями…

Выборку деревьев делают за год

Деревья, которые будут спилены на участке, определяются за год. На них ставят клеймо с обозначением р/у (рубки ухода), подрумянивают кору и обвязывают полосатой лентой. Под спил попадают угнетенные деревья (чья крона ущербна или наклонен ствол), перестойные и больные – если вы увидите на стволе гриб, который многие принимают за чагу, то знайте, что это дерево поражено грибковым заболеванием. Как правило, при распиле оказывается, что метров 15-17 ствола у него гнилое.

Клеймо "Рубки ухода"Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- В последнее время стало очень распространено заболевание корневая губка. Это типа рака у деревьев, который превращает корни в труху. И бороться с этим заболеванием довольно сложно – это наша боль, - говорит Михаил Чечушков, директор ООО «Содружество».

Количество спиленных лесниками деревьев проверяют разные комиссии, которые могут нагрянуть совершенно неожиданно. И не дай бог дебет с кредитом не сойдутся… Придется выплачивать штраф. Кстати, при спиливании дерева вальщик должен сделать все так, чтобы на пне осталось клеймо – иначе потом доказывай, что именно это дерево было выбраковано комиссией.

Если вы увидите на стволе гриб, который многие принимают за чагу, то знайте, что это дерево поражено грибковым заболеваниемФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Рубка леса идет и зимой, и летом. Поэтому вальщики в буквальном смысле живут в лесу. О всех «прелестях» этой профессии читайте в следующей серии «Пилы».

Справка "КП"

Конкурс «Журналист меняет профессию» организован Министерством образования и науки Алтайского края, компанией «Барнаулспецодежда» при поддержке Департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике, ЛХК «Алтайлес», Бийского лесохозяйственного техникума. Координатор проекта - Константин Ганов.

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