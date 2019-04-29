Где в Барнауле пройдет «Бессмертный полк»

9 мая в Барнауле состоится ставшее уже традиционным шествие «Бессмертного полка». В прошлом году в нем приняли участие больше 40 тыс. человек – дети, внуки и правнуки тех, кто вынес на своих плечах горе, беду, страх, голод и потери Великой Отечественной войны. В этом году по всем прогнозам участников будет не меньше. Накануне события «Комсомолка» рассказывает, как стать участником «Бессмертного полка» и где можно заказать транспарант.

Где пройдет «Бессмертный полк»?

Движение колонны «Бессмертного полка» начнется в 10:40 сразу после окончания Парада Победы. В этом году определены три точки построения и начала шествия участников.

– На площадке перед кинотеатром «Россия» (проспект Ленина, 71).

– На площадке перед корпусом Алтайской академии культуры и искусств (проспект Ленина, 66).

– На пересечении улицы Молодежной с проспектом Ленина, в районе Алтайского государственного университета.

Штаб акции «Бессмертный полк»

Финальной точкой шествия станет площадка у Дворца спорта. Там будет расположена Стена Победы, где каждый может написать пожелание и выразить благодарность участникам войны. Здесь же пройдет акция «Красная нить истории», в рамках которой участники шествия соединят красной нитью города, которые сыграли важную роль в истории их родственников - участников войны.

В этом году во время шествия будет задействовано более 300 добровольцев, координирующих движение. Узнать их можно будет по жилеткам с надписью «Бессмертный полк».

Какие дороги перекроют в Барнауле в День Победы?

Во время празднования Дня Победы в Барнауле ограничат ряд улиц в центре:

8:00-9:30 – четная сторона проспекта Строителей от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского;

8:00-9:30 – улица Чкалова от проспекта Комсомольского до проспекта Ленина;

8:00-20:00 – проспект Социалистический от улицы Молодежной до улицы Димитрова;

8.30-13.00 – проспект Социалистический от проспекта Строителей до улицы Молодежной;

8:00-13:00 – улица Димитрова от проспекта Комсомольского до проспекта Социалистического;

8:00-13:00 – четная и нечетная сторона проспекта Ленина от проспекта Строителей до улицы Чкалова;

13:00-17:00 – четная и нечетная сторона проспекта Ленина от проспекта Строителей до улицы Гоголя.

Где изготовить штендер с фото для «Бессмертного полка»?

Изготовить штендер с фотографией или фамилией солдата можно самостоятельно. В интернете вы найдете подробное описание этого. Можно обратиться в компанию по печати фотографий. С каждым годом все больше магазинов предлагают такую услугу, как создание транспарантов к 9 мая. За штендер из дерева размером в 1 метр с фотографией А4 придется отдать порядка 500 рублей, а за такой же, но пластиковый – 600 рублей. Можно самому распечатать фотографию размером А4 и вставить ее в рамку. В этом случае, вы отдадите порядка 300 рублей.

Как принять участие?

Заранее регистрироваться в акции не нужно, но организаторы просят до акции зайти на сайт «Бессмертный полк» и написать историю своего фронтовика. Если в семье не сохранилась информация о солдате, то узнать его историю помогут специальные ресурсы:

ОБД Мемориал – сведения о погибших воинах;

Саксонские мемориалы – сведения о погибших в плену в Германии;

Подвиг народа – сведения о наградах периода войны;

Мемориал. Жертвы политического террора в СССР – сведения о репрессированных, уточнение места рождения (призыва), в том числе по косвенным данным (родственники).