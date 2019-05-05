В поселке под Барнаулом отстреливают животных

В поселке Спутник под Барнаулом отстреливают животных. Об этом рассказал местный житель, чей кот накануне умер от трех пуль в животе.

По словам автора, пули застряли у животного в брюшной полости. Кроме того, у него была раздроблена лапа. Ветеринары боролись за жизнь кота, но спасти его не удалось.

«Родители плачут, ему было всего полтора года. Он был дружелюбный кот, к соседу ходил через забор и ложился рядом загорать. Зачем стрелять в беззащитное существо? Что за люди такие?», - отметил автор поста в Instagram.

Подписчики сообществ go_barnaul и barnaul.insta неоднозначно отнеслись к столь жестокому поступку. Одни встали на защиту животных и осудили тех, кто стрелял в питомца, а другие осудили хозяев, которые, по их мнению, безответственно себя повели, отпустив кота гулять в одиночку.

- Очень не хочется плохо выражаться в отношении людей, которые всё-таки совсем не люди. Если Вам мешает животное по какой-то причине, то можно просто сказать об этом соседу, не надо их убивать и калечить, они живые и очень доверчиво к нам относятся, бескорыстно нас любят и доверяют свою жизнь. Не обижайте их, - пишет larisabubentsova.

- У нас в Спутнике ходят свободно кучи собаки, детей страшно выпускать, да и самим ходить. Коты загадили все углы. Следите за своими животными, и никто не пострадает, - говорит svetserebra.

- Как можно отпускать на самовыгул любимое животное???? Тот, кто это сделал … [нехороший человек, прим. ред.], но ведь кота и собаки могут задрать, кого тогда обвинять будете? Это всё-таки вы в ответе за беззащитное животное., - считает Zlayamalina.

Напомним, это не первый случай жестокого обращения с животным в Барнауле. В конце апреля текущего года барнаульские зоозащитники сообщили о том, что местный житель сбросил небольшую собаку с четвертого этаже многоквартирного дома, а потом и вовсе забил животное насмерть. Сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю выясняют все обстоятельства произошедшего.

Санкция статьи УК РФ 245 за истязание или убийство животного предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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