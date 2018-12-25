Она мне надоела: бийчанин пытался отрубить собаке голову

Настоящее зверство произошло на прошлой неделе в Бийске – горожанин пытался отрубить топором голову своей собаке. К этому делу подключилась полиция.

Спасители

Вечером 21 декабря супруги Виктория и Евгений Енины решили съездить к своим друзьям. Проезжая мимо магазина «Флагман», они увидели, как незнакомая девушка склоняется над лежащей на тротуаре собакой. Они остановились, чтобы предложить свою помощь и были поражены тем, что увидели – животное истекало кровью.

– Я принесла из дома плед, мы завернули собаку и аккуратно отнесли к себе домой – идти нам пришлось около 200 метров. Через полчаса приехал ветеринарный врач. Осмотрев собаку, он сказал, что шансов выжить у нее практически нет, травмы не совместимы с жизнью, – вспоминает Виктория. – Мы с самого начала подумали, что собачку сбила машина, однако врач сказал, что раны у животного колото-рубленные и нанесены они были либо ножом, либо топором. На шее у животного была дыра, где виднелась лопатка. Помимо этого, у животного были перерезаны вены, а позвоночник смещен вправо. Видно, что над ней издевались с особой жестокостью.

Фото: Виктория Енина

Посоветовавшись, Енины решили дать шанс собаке и оплатили операцию. Вскоре помогли и неравнодушные люди – скидывались кто по 100, кто по 500 рублей. Псину удалось спасти – рану ей зашили и установили дренажи. Уже на следующий день она встала, начала кушать. Однако впереди у животного еще долгий путь к выздоровлению.

Собаку Виктория и Евгений решили оставить себе, несмотря на то, что у них уже живут трое животных. И имя ей уже дали – Победа, потому что смогла выжить после того ужаса, что с ней случился.

Сосед-живодер

О том, кто мог совершить такое с живым существом, догадываться долго не пришлось.

– Мы хорошо знаем эту собаку – она жила у одного из наших соседей. Именно к нему пошел мой муж на следующий день после того, как животное спасли. Тот сказал: «Да она мне надоела, зачем она мне нужна, что с ней делать», – говорит Виктория.

После этих слов супруг девушки вызвал полицейских и написал заявление на своего одинокого соседа.

Как рассказала «КП» начальник отдела информации и общественных связей Светлана Ляпунова, в настоящий момент проходит доследственная проверка.

– Данный факт в межмуниципальном управлении МВД России «Бийское» зарегистрирован 22 декабря 2018 года. В настоящее время проводится доследственная проверка по окончании которой будет принято процессуальное решение, – сказала Ляпунова.

Мы следим за этой историей.

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