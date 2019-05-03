2019-05-03T13:50:52+03:00
Общество

Приют, в котором стариков держали в нечеловеческих условиях, исключат из реестра соцзащиты

В числе истощенных постояльцев была пожилая женщина – труженик тыла
Юлия ЕВГРАФОВА
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Документально решение оформят 6 маяДокументально решение оформят 6 маяФото: pixabay.com
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В ходе проверки 30 апреля было принято решение исключить общественную организацию «Успех» из реестра поставщиков социальных услуг. Это решение документально оформят в первый рабочий день после праздников – 6 мая, сообщили в пресс-службе Министерства социальной защиты по Алтайскому краю.

По поручению Натальи Оськиной, министра социальной защиты Алтайского края, 2 мая специалисты ведомства посетили постояльцев приюта. С каждым из них провели беседу и предложили варианты дальнейшего размещение - в государственных социальных стационарных учреждениях или у родственников.

Как отметили в пресс-службе ведомства, общественная организация «Успех» осуществляет деятельность и зарегистрирована в Минюсте с 2012 года. В феврале текущего года она была включена в реестр поставщиков социальных услуг Алтайского края в Барнауле. Специалисты управления соцзащиты выезжали по адресу, где на тот момент находился приют. Тогда он соответствовал всем требованиям законодательства, а после адрес был изменен.

Фото: скриншот видео "Катунь 24"

Фото: скриншот видео "Катунь 24"

- 19 апреля при обследовании специалистами Минсоцзащиты новое место проживания людей по улице Профинтерна было оценено как не соответствующее требованиям. Министерством направлены обращения в органы Роспотребнадзора, прокуратуры, Росздравнадзора, - пояснили в пресс-службе Министерства социальной защиты по Алтайскому краю.

Также по результатам проверки удалось выяснить, что среди постояльцев приюта не было участника ВОВ. Там находилась пожилая женщина - труженик тыла, она относится к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Бабушке предложили проживание в доме-интернате. Все необходимые документы для оформления в стационарное учреждение уже подготовили.

Напомним, в квартире одного из домов Барнаула жильцы обнаружили опасный приют, где находились пожилые люди. Очевидцы сняли все происходящее на видео и передали телеканалу «Катунь 24». На кадрах видно, что постояльцы истощены, у некоторых на лице видны синяки, похожие на следы побоев. Как они попали в приют и где именно находятся пожилые люди не смогли ответить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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