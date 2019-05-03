В «странном приюте» Барнаула не было ветерана войны

В барнаульском приюте для пожилых, на который пожаловались неравнодушные жители города, не было участника Великой Отечественной войны. Это выяснили после проверки в апреле этого года.

Сейчас все подопечные фонда «Мир без наркотиков – это Успех» переведены в другие помещения, где они находятся также известно. Как рассказали в пресс-службе Министерства социальной защиты Алтайского края, сейчас вместе с полицией они проверяют новое место проживания пожилых людей. Им также предложили разместиться в государственной сети стационарных социальных учреждений.

В ведомстве отметили, что в подобные частные организации люди попадают по собственной инициативе или по заявлению родственников. Если же органам соцзащиты становится известно о том, что необходимые условия проживания в них инвалидов и пожилых отсутствуют, то проводится проверка. В том числе материалы передаются в органы прокуратуры, Роспотребнадзора и МЧС.

"Странный приют" работает в Барнауле.

К слову, в государственной сети учреждений стационарного социального обслуживания Алтайского края сейчас достаточно свободных мест. При обращении гражданина с личным заявлением, ему оперативно предоставят место в доме-интернате, - прокомментировали в Министерстве социальной защиты Алтайского края.

Напомним, в квартире одного из барнаульских домов жильцы обнаружили приют для пожилых, который поверг их в ужас. Видео происходящего очевидцы передали телеканалу «Катунь 24». На него жильцы сняли истощенных пожилых людей, у многих из них на лице были синяки, похожие на следы побоев. На кадрах видно, что постояльцы спали на досках и не могли объяснить где они находятся и как туда попали.

Выяснилось, что приют открыла организация «Мир без наркотиков – это Успех». В нем находилось не меньше 15 пожилых людей. После того, как обеспокоенные жильцы дома обратились в СМИ и дело предали огласки, владельцы приюта вывезли постояльцев из помещения. В пустой квартире осталась одна кровать, на ней лежала скончавшаяся накануне ночью бабушка.

После выхода в эфир телесюжета следственными органами Алтайского края также была назначена проверка.