Майские праздники в Барнуле: афиша с 1 по 5 мая

Впереди у россиян длинные майские выходные. «Комсомолка» собрала топ-5 мест, где можно приятно провести время с 1 по 5 мая в Барнауле.

Кинотеатры

Мстители: Финал 16+

Рейтинг на Кинопоиске: 8,0

В прошлой части могущественный титан Танос, как и обещал, истребил половину человечества. Оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники пытаются разработать план по спасению друзей и других стертых с лица Земли людей. После масштабной и трагической битвы они не могут допустить ошибку.

Мстители: Финал официальный трейлер (16+).Видео с сайта YouTube

Пираньи Неаполя 18+

Рейтинг на Кинопоиске: 6,6

История о том, как молодые парни мечтали стать новыми королями преступного мира Неаполя. У них дорогая одежда, татуировки и холодный взгляд. Их дружба и честь проверяется в уличных перестрелках.

Трейлер.Видео с сайта YouTube

По воле божьей 18+

Рейтинг на Кинопоиске: 7,0

Александр, Франсуа и Жиль, взрослые состоявшиеся мужчины, объединяются в борьбе против почтенного священника, некогда поломавшего жизнь им и еще десяткам мальчиков.

Официальный трейлер.Видео с сайта YouTube

Театры

Сказка о царе Салтане 0+

Где: Молодежный театр Алтая

Когда: 5 мая в 12:00

Это одна из поистине волшебных сказок Александра Пушкина. Сколько разных событий, невероятных превращений, интриг произойдёт после того, как Царь случайно услышит разговор трёх девушек, неспешно прядущих зимним вечером и страстно мечтающих стать царицами. А ведь если сильно-сильно пожелать – желание исполнится! И вдруг… появятся необычные, сказочные герои, начнутся невероятные превращения. Артисты Молодёжного театра Алтая превратятся и в Царя, и в Царевну-Лебедь, и в бочку, и в город, и в коршуна, и в богатырей.

Два ангела, четыре человека 16+

Где: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

Когда: 3 мая в 17:30

Главный герой спектакля Пашкин - вполне заурядный человек средних лет, а ангел-Стронциллов напоминает аферистов, которые попадались в жизни почти каждому.

Главного героя ждет переоценка своего жизненного пути, поступков и мыслей. За долгим ночным разговором ангела и человека интересно наблюдать. Они успеют поговорить обо всем: о жизни и смерти, о Боге и Сатане, о добре и несправедливости.

Выставки

Дар души 6+

Где: Государственный художественный музей Алтайского края

Когда: среда, пятница, суббота и воскресенье - с 10:00 до 18:00; четверг - с 11:00 до 19:00

Персональная выставка Ирины Щетининой «Дар души» посвящена 60-летию со дня рождения художницы. Это первая персональная выставка художницы в музее. В экспозиции представлено около 40 живописных работ и около 20 батиков, кроков и текстильных рисунков, разных периодов жизни и творчества. Натюрморты, пейзажи, портреты рассказывают о неравнодушном отношении художницы к миру, огромной любви к жизни, раскрывают потаенные уголки души.

Клод Моне. Век импрессионизма

Где: Государственный художественный музей Алтайского края

Когда: среда, пятница, суббота и воскресенье - с 10:00 до 18:00; четверг - с 11:00 до 19:00

В Государственном художественном музее Алтайского края проходит выставка эксклюзивных цифровых художественных репродукций, выполненных в технике жикле, «Клод Моне. Век импрессионизма». В экспозиции представлены 50 репродукций картин самых известных художников-импрессионистов Монмартра XIX века - Клода Моне, Камиля Писсарро, Эдгара Дега, Пьера-Огюста Ренуара, Поля Гогена и нидерландского художника-постимпрессиониста Ван Гога.

Праздник «Цветение маральника» 0+

Где: ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»

Когда: 1 мая с 12:00 до 17:00

Праздник «Цветение маральника» состоится в первый день больших выходных – 1 мая. Традиционно он открывает летний туристический сезон в регионе – на Алтай устремляются тысячи туристов. Предгорья Алтая – одна из наиболее доступных и комфортных территорий для отдыха – будь-то тур одного дня или многодневная поездка.

«Цветение маральника» – это экскурсии, отдых на природе, большая ярмарка, концерт, анимационные программы.

Концерт

ВИА «Синяя птица» 18+

Где: Клуб-ресторан «Барнаул»

Когда: 2 мая в 19:00

Коллектив представит новую программу, посвященную творческому вкладу в песенное наследие ВИА «Синяя птица» создателей и основателей ансамбля Роберта и Михаила Болотных. В концерте прозвучат уже полюбившиеся хиты из золотого репертуара ансамбля, ставшие поистине народными, а также песни, прежде никогда не исполняемые в концертной программе.

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