1 мая в Барнауле: куда сходить в праздник
Демонстрации
Общегородское первомайское шествие, в котором будут участвовать профсоюзы и партия «Единая Россия», начнется на площади Октября в 9.00 часов.
Партия КПРФ собирается на площади Октября в 8.30, участники пройдут шествием до площади Сахарова, до 11.00 они планируют митинг у памятника им. Ленина.
Партия ЛДПР соберет своих сторонников в сквере на Германа Титова (10а), первомайский митинг начнется в 12.00, заявлено 500 участников.
Партия «Справедливая Россия» будет митинговать в сквере Адмирала Кузнецова на пересечении ул. Балтийской и ул. Шумакова с 12.00 до 15.00.
«Монстрация»
Шутливый митинг пройдет впервые в Барнауле под лозунгом «Мир! Труд! Мяу!». Участники такого мероприятия рисуют забавные плакаты на разные неполитические темы, одеваются в костюмы супергероев и проводят шествие по улицам города. В Барнауле ожидается около 250 участников.
Маршрут: по аллее на чётной стороне ул. Малахова от пересечения с ул. Антона Петрова до автобусной остановки «Универсам». Акция пройдет с 12:00 до 14:00.
ДемонстрацииФото: Олег УКЛАДОВ
Парк «Арлекино»
Адрес: Ул. Георгия Исакова, 149а, тел. +7(3852) 60-28-26, 60-28-27.
В парке с 12.00 до 14.00 состоится мероприятие с ведущим, аниматорами, конкурсами для детей со сладкими призами, мягкими подарками и лимонадом. В обычном режиме начнут работу аттракционы. Также приглашены певцы из барнаульского дворца культуры, они представят свою новую концертную программу для взрослых и детей.
Центральный парк Барнаула
Адрес: Пр. Социалистический, 11, тел +7(3852) 63-45-75.
С 1 мая парк начнет ежедневную работу с 10.00 до 21.00. В праздничный день для гостей будут доступны аттракционы, подготовлено развлекательное мероприятие с конкурсами для взрослых и детей. Также в программе - концерт барнаульского духового оркестра, праздничная программа модельного агентства с участием детских вокальных и хореографических коллективов, тожественный запуск фонтана и выступление артистов.
Парк «Лесная сказка»
Адрес: Ул. Энтузиастов, 10а, тел +7(3852) 47-73-99.
С 12 до 14 в парке проведут программу «Ты-дыщ!» вместе с героями мультфильмов Фиксиками. Симка и Нолик познакомят всех с аттракционами парка. Покатаются на воображаемых каруселях, разберутся в их механизмах. И вместе с детскими тренерами «Сафари-Kids» проведут веселые эстафеты и зарядку.
Парк «Солнечный ветер»
Адрес: Пр. Ленина, 152в, тел. +7(3852) 77-67-68.
Парк откроется в 10.00. В 12.00 начнется красочный праздник, посвященному открытию летнего паркового сезона. Для гостей парка выступит шоу-группа барабанщиц «Ритмы времени», образцовый коллектив Алтайского края «Фа-Соль», школа вокала для детей и взрослых «НотаФА», театр танца «Точка».
С 14.00 начнется развлекательно-игровая программа для ребят разного возраста, продолжатся выступления творческих коллективов. В течение дня можно будет встретиться и сделать фото с актерами-ходулистами, парковыми жителями - Петрушкой и рыжим котом Филимоном. Помимо этого в парке будут работать 26 детских и семейных аттракционов, кафе и ярмарочные точки питания.
Музей «Мир камня»
Адрес: ул. Ползунова, 39, тел. +7(3852) 69-14-70, 69-14-80.
В 14.00 начнется экскурсия «Рудный Барнаул», стоимость – 150 рублей. Также будет проводиться игра на развитие кругозора «Знание = камень», стоимость игры – 10 рублей.
В майские праздники музей готовит свои познавательные программы, экскурсии по музею в 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, в 14.00. Стоимость: детский билет – 50 рублей, взрослый – 100 рублей.
Театр Драмы
Адрес: Ул. Молодежная, 15, тел. +7(3852) 36-97-13.
На сцене театра пройдет 10 юбилейный фестиваль «Солнечный Бал 2019», в нем примут участие лучшие танцевальные коллективы Алтайского края, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, Красноярского края, Казахстана и Республики Алтай. Они представят шоу на основе бальной хореографии, Show Dance, Фламенко и ИНВА Данс.
Стоимость – 500 рублей.
Также в театре в 17.30 пройдет спектакль «Квадратура круга» жанр – лирическая комедия. В постановке расскажут историю двух семей, которым придется делить свой быт в маленькой комнатушке общежития, разделенной лишь занавеской.
В главных ролях артисты Анастасия Кузнецова, Дмитрий Плеханов, Анастасия Томилова, Дмитрий Чижук.
Стоимость билетов: 300-350 рублей.
Байк-бар (18+)
Адрес: Пр. Красноармейский, 61, тел. +7(3852) 63-61-29.
В баре состоится концерт панк-группы «NA FOKSE», начало в 20.00. Команда представит свою программу «Хулиганский тур» с музыкой жанров «энергичный Ska», «Ska-punk». Музыканты играют на гитаре, барабанах, трубе и тромбоне. Организаторы отмечают, что концерт может быть последним в этом году.
Стоимость: 200 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU