1 мая в Барнауле: куда сходить в праздник

Демонстрации

Общегородское первомайское шествие, в котором будут участвовать профсоюзы и партия «Единая Россия», начнется на площади Октября в 9.00 часов.

Партия КПРФ собирается на площади Октября в 8.30, участники пройдут шествием до площади Сахарова, до 11.00 они планируют митинг у памятника им. Ленина.

Партия ЛДПР соберет своих сторонников в сквере на Германа Титова (10а), первомайский митинг начнется в 12.00, заявлено 500 участников.

Партия «Справедливая Россия» будет митинговать в сквере Адмирала Кузнецова на пересечении ул. Балтийской и ул. Шумакова с 12.00 до 15.00.

«Монстрация»

Шутливый митинг пройдет впервые в Барнауле под лозунгом «Мир! Труд! Мяу!». Участники такого мероприятия рисуют забавные плакаты на разные неполитические темы, одеваются в костюмы супергероев и проводят шествие по улицам города. В Барнауле ожидается около 250 участников.

Маршрут: по аллее на чётной стороне ул. Малахова от пересечения с ул. Антона Петрова до автобусной остановки «Универсам». Акция пройдет с 12:00 до 14:00.

Парк «Арлекино»

Адрес: Ул. Георгия Исакова, 149а, тел. +7(3852) 60-28-26, 60-28-27.

В парке с 12.00 до 14.00 состоится мероприятие с ведущим, аниматорами, конкурсами для детей со сладкими призами, мягкими подарками и лимонадом. В обычном режиме начнут работу аттракционы. Также приглашены певцы из барнаульского дворца культуры, они представят свою новую концертную программу для взрослых и детей.

Центральный парк Барнаула

Адрес: Пр. Социалистический, 11, тел +7(3852) 63-45-75.

С 1 мая парк начнет ежедневную работу с 10.00 до 21.00. В праздничный день для гостей будут доступны аттракционы, подготовлено развлекательное мероприятие с конкурсами для взрослых и детей. Также в программе - концерт барнаульского духового оркестра, праздничная программа модельного агентства с участием детских вокальных и хореографических коллективов, тожественный запуск фонтана и выступление артистов.

Парк «Лесная сказка»

Адрес: Ул. Энтузиастов, 10а, тел +7(3852) 47-73-99.

С 12 до 14 в парке проведут программу «Ты-дыщ!» вместе с героями мультфильмов Фиксиками. Симка и Нолик познакомят всех с аттракционами парка. Покатаются на воображаемых каруселях, разберутся в их механизмах. И вместе с детскими тренерами «Сафари-Kids» проведут веселые эстафеты и зарядку.

Парк «Солнечный ветер»

Адрес: Пр. Ленина, 152в, тел. +7(3852) 77-67-68.

Парк откроется в 10.00. В 12.00 начнется красочный праздник, посвященному открытию летнего паркового сезона. Для гостей парка выступит шоу-группа барабанщиц «Ритмы времени», образцовый коллектив Алтайского края «Фа-Соль», школа вокала для детей и взрослых «НотаФА», театр танца «Точка».

С 14.00 начнется развлекательно-игровая программа для ребят разного возраста, продолжатся выступления творческих коллективов. В течение дня можно будет встретиться и сделать фото с актерами-ходулистами, парковыми жителями - Петрушкой и рыжим котом Филимоном. Помимо этого в парке будут работать 26 детских и семейных аттракционов, кафе и ярмарочные точки питания.

Музей «Мир камня»

Адрес: ул. Ползунова, 39, тел. +7(3852) 69-14-70, 69-14-80.

В 14.00 начнется экскурсия «Рудный Барнаул», стоимость – 150 рублей. Также будет проводиться игра на развитие кругозора «Знание = камень», стоимость игры – 10 рублей.

В майские праздники музей готовит свои познавательные программы, экскурсии по музею в 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, в 14.00. Стоимость: детский билет – 50 рублей, взрослый – 100 рублей.

Театр Драмы

Адрес: Ул. Молодежная, 15, тел. +7(3852) 36-97-13.

На сцене театра пройдет 10 юбилейный фестиваль «Солнечный Бал 2019», в нем примут участие лучшие танцевальные коллективы Алтайского края, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, Красноярского края, Казахстана и Республики Алтай. Они представят шоу на основе бальной хореографии, Show Dance, Фламенко и ИНВА Данс.

Стоимость – 500 рублей.

Также в театре в 17.30 пройдет спектакль «Квадратура круга» жанр – лирическая комедия. В постановке расскажут историю двух семей, которым придется делить свой быт в маленькой комнатушке общежития, разделенной лишь занавеской.

В главных ролях артисты Анастасия Кузнецова, Дмитрий Плеханов, Анастасия Томилова, Дмитрий Чижук.

Стоимость билетов: 300-350 рублей.

Байк-бар (18+)

Адрес: Пр. Красноармейский, 61, тел. +7(3852) 63-61-29.

В баре состоится концерт панк-группы «NA FOKSE», начало в 20.00. Команда представит свою программу «Хулиганский тур» с музыкой жанров «энергичный Ska», «Ska-punk». Музыканты играют на гитаре, барабанах, трубе и тромбоне. Организаторы отмечают, что концерт может быть последним в этом году.

Стоимость: 200 рублей.