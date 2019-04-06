«Цветение маральника» на Алтае: школа диджеев, горячие беляши, сало и красивые виды

1 мая на «Бирюзовой Катуни» уже в седьмой раз пройдет праздник «Цветение маральника».

- Как бы и что бы мы не говорили, главным действующим лицом на празднике всегда будет цветущий маральник. Я надеюсь, что погода в этом году позволит нашим гостям увидеть пышные кусты. Сам праздник пройдет уже в седьмой раз, а семь – это счастливая цифра, - говорит директор «Алтайтурцентра» Татьяна Сажаева.

По ее словам, праздник «Цветение маральника» можно смело называть народным, поэтому встретить на нем можно будет представителей разных районов. Пользуясь случаем, они будут приглашать гостей на свои мероприятия. Познакомиться с ними можно будет в «Подворье».

- В одном месте будут собраны все наши гостеприимные сельские районы. Они будут наряжены в национальные костюмы, будут угощать своими национальными блюдами. Можно все продегустировать, попробовать, впечатлиться. Там будут настоящие вареники, сало и многое другое. Это все можно купить, - продолжает Сажаева.

На праздник уже согласились приехать представители Романовского, Алтайского, Смоленского районов. А это значит, что гостей ждут вкуснейшие сыры, напитки, горячие беляши и пирожки, мед и многое другое. Причем продукты исключительно натуральные.

- Это будет настоящая шумящая ярмарка, - заверяет собеседница.

Не рвите маральник

Маральник на празднике будет совершенно точно! Организаторы клятвенно обещают – если уж отдельные кусты на «Бирюзовой Катуни» не зацветут, то на большом экране главной сцены обязательно.

- Есть отдельные кусты, но они зацветают, как правило позже праздника. Их высадили под деревья и там им немного темно, - объясняет Татьяна Сажаева.

Цветущий маральник можно будет найти вдоль реки и около моста. Также есть кусты у памятника Николаю Рериху.

- От центральной площадки этого около двух километров, но там будет работать туроператор, который с определенной периодичностью будет отправлять туда автобусы с туристами, - говорит руководитель «Алтайтурцентра».

Так что сфотографироваться можно будет, но организаторы предупреждают сразу: «Не рвите маральник!». Во-первых, это краснокнижное растение и за него полагается штраф в пять тысяч рублей, во-вторых, он ядовитый. Да к тому же не факт, что выживет после переезда. А еще маральник можно совершенно легально приобрести в НИИ им. Лисавенко в Барнауле.

Концерт на лужайке

Что касается культурной составляющей, то в этом году праздник пройдет в формате «Концерт на лужайке». Если погода позволит, то гости действительно смогут разместиться на земле и даже возможно позагорать под зажигательные мотивы творческих коллективов. Организаторы пообещали «растянуть» концерт таким образом, что даже туристы, которые не успели к началу, смогут увидеть лучшие выступления.

А еще планируется школа диджеев, танцевальная школа, спортивные состязания, ярмарка ремесленников и многое другое.

- Кое-что у нас будет происходить и на озере, только что – мы вам не скажем! Пусть будет хоть какая-то интрига, - говорят организаторы.

В обход пробок

Кстати, в этом году на «Бирюзовую Катунь» привезут гостей не только из Алтайского края, но даже с Томска и Омска! В связи с этим ожидается большой наплыв туристов. Из-за плановых дорожных работ на «Чуйском тракте» может возникнуть пробка. Но выход есть, причем красивый – по малому «Золотому кольцу» региона.

- Позже мы предоставим схему движения. Достаточно свернуть в Бийске и проехать через прекрасный Бирюксинский перевал, сделать там потрясающие фотографии, заехать в село Алтайское, отведать бабушкины угощения, посмотреть красивую панораму гор и после этого отправиться на «Бирюзовую Катунь»! И все это без пробок! – говорит Татьяна Сажаева.

Праздник открытия летнего туристического сезона «Цветение маральника» состоится 1 мая на «Бирюзовой Катуни». Начало в 12 часов.

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