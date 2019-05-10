Спасатели обнаружили в горах Алтая тело пятого туриста

В пятницу, 10 мая, группа спасателей обнаружила в горах Алтая тело пятого туриста, попавшего под лавину.

Напомним, поиски группы туристов из Новосибирска проходят на одном из склонов Южно-Чуйского хребта в Кош-Агачском районе у подножья горы Металлург. 6 мая там сошла лавина под которую попали семь человек. Однако о происшествии стало известно только 8 мая, когда к спасателям смогли выйти две выжившие альпинистки.

В первый же день поисков спасатели обнаружили тела троих человек. Накануне, 9 мая, из-под завалов они достали четвертого туриста. К сожалению, из-за плохих погодных условий, вызванных начавшимся снегопадом, пришлось приостановить операцию задолго до момента, когда стемнеет. Также не удалось отправить тело в Горно-Алтайск.

По данным пресс-службы республиканского МЧС поиски 10 мая начались с рассвета. У подножья горы было обнаружено пятого туриста.

- В связи с плохими погодными условиями пока не решён вопрос его доставки в Горно-Алтайск, - отмечают в ведомстве.

В настоящий момент в зоне схода лавины работают 30 спасателей, в том числе семь кинологических расчетов. Их работа осложняется не только погодными условиями (понижением температуры, обильным снегом и сильным ветром), но и прогнозами синоптиков о высоком риске повторного схода лавин.

- Из-за погоды, применение авиации уже второй день невозможно. Связь со спасателями осуществляется в одностороннем порядке, по спутниковому телефону они докладывают о выполненных мероприятиях несколько раз в день, - говорят в главке МЧС по Республике Алтай.

Завтра с утра спасатели продолжат поиски. По их словам, в таких условиях их работа может растянуться на неопределенный срок. А тем временем под толщей снега остаются тела двух человек.

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Вчера же к местным сотрудникам МЧС на подмогу прибыла группировка спасателей Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России, которая базируется в Абакане. Состав группировки: десять человек и две поисковые собаки (далее).

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