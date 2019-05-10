2019-05-10T11:20:39+03:00
Происшествия

Спасатели из Хакасии помогают в поисках туристов, попавших под лавину на Алтае

Тело четвертого туриста не смогли доставить в Горно-Алтайск из-за плохих погодных условий
Анна СЕМИНА
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Поиски пропавших туристовПоиски пропавших туристовФото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай
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В Республике Алтай к поискам попавших под лавину туристов из Новосибирска присоединились спасатели из Хакасии.

Поиски ведутся на одном из склонов Южно-Чуйского хребта в Кош-Агачском районе у подножья горы Металлург. Лавина сошла в этом месте 6 мая. Погребенными под толщей снега оказались семь опытных альпинистов из Новосибирска. Всего же их группа состояла из девяти человек. Две девушки ушли вперед и только поэтому не пострадали. Их уже допросили полицейские.

Практически сразу, как только спасатели добрались до места схода лавины были обнаружены тела троих погибших, а накануне,9 мая, найден четвертый труп. Вчера же к местным сотрудникам МЧС на подмогу прибыла группировка спасателей Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России, которая базируется в Абакане. Состав группировки: десять человек и две поисковые собаки.

- К месту происшествия их доставил вертолет Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, - сообщают в пресс-службе республиканского ведомства.

Помимо этого в Красноярске в готовности находятся еще десять спасателей и один кинологический расчет, которые готовы присоединиться к поискам.

На данный момент у подножия находятся 30 специалистов и семь кинологов. Накануне они смогли обследовать территорию в 1350 квадратных метров. Поиски были осложнены тем, что пошел снег. В итоге им пришлось «свернуть» работу еще до наступления темноты. К тому же в том месте сохраняется лавиноопасная обстановка. С утра спасатели снова вышли на тропу.

Тело четвертого туриста также пришлось пока оставить в Кош-Агачском районе, так как вертолет не смог вылететь в Горно-Алтайск. Тем временем в столицу региона продолжают прибывать родственники погибших туристов. С ними работают психологи МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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