Спасатели из Хакасии помогают в поисках туристов, попавших под лавину на Алтае

В Республике Алтай к поискам попавших под лавину туристов из Новосибирска присоединились спасатели из Хакасии.

Поиски ведутся на одном из склонов Южно-Чуйского хребта в Кош-Агачском районе у подножья горы Металлург. Лавина сошла в этом месте 6 мая. Погребенными под толщей снега оказались семь опытных альпинистов из Новосибирска. Всего же их группа состояла из девяти человек. Две девушки ушли вперед и только поэтому не пострадали. Их уже допросили полицейские.

Практически сразу, как только спасатели добрались до места схода лавины были обнаружены тела троих погибших, а накануне,9 мая, найден четвертый труп. Вчера же к местным сотрудникам МЧС на подмогу прибыла группировка спасателей Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России, которая базируется в Абакане. Состав группировки: десять человек и две поисковые собаки.

- К месту происшествия их доставил вертолет Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, - сообщают в пресс-службе республиканского ведомства.

Помимо этого в Красноярске в готовности находятся еще десять спасателей и один кинологический расчет, которые готовы присоединиться к поискам.

На данный момент у подножия находятся 30 специалистов и семь кинологов. Накануне они смогли обследовать территорию в 1350 квадратных метров. Поиски были осложнены тем, что пошел снег. В итоге им пришлось «свернуть» работу еще до наступления темноты. К тому же в том месте сохраняется лавиноопасная обстановка. С утра спасатели снова вышли на тропу.

Тело четвертого туриста также пришлось пока оставить в Кош-Агачском районе, так как вертолет не смог вылететь в Горно-Алтайск. Тем временем в столицу региона продолжают прибывать родственники погибших туристов. С ними работают психологи МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что известно о семи погибших в горах Алтая

Они все были опытными альпинистами и имели за плечами тысячи пройденных километров (далее)

«Я ее осторожно отговаривал, но она гордилась своей выносливостью»: мэр Кольцово рассказал о погибшей на Алтае туристке

В горах Алтая погибли семь туристов из Новосибирска, среди них оказалась Валерия Одаренко — главный редактор сайта «Наукоград-пресс» (далее)

«Мог быть под лавиной рядом с ребятами»: новосибирец избежал смерти, отказавшись от похода на Алтай

В горах погибли семеро туристов Новосибирска, «КП» пообщалась с их друзьями. Те уверяют: о смертельном риске группа знала (далее)