Более 2300 медиков прошли «Дорогой милосердия» в Барнауле

В День Победы, 9 мая, в Барнауле более 2300 медиков прошли «Дорогой милосердия» в память о военных врачах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

"Дорога милосердия" в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

В общей сложности на фронте погибли 85 тысяч врачей, медсестер и санитаров. С 2012 года в День Победы в память о них студенты Алтайского государственного университета, а также преподаватели и действующие врачи несу лампадки к Мемориалу Славы.

"Дорога милосердия" в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

- День Победы – это великий праздник, праздник со слезами на глазах. Мы помним историю, чтим память о наших учителях. Сегодня мы зажгли свечи, отдавая дань подвигу медиков, самоотверженно спасавших раненых на полях войны. Они вернули в строй миллионы бойцов и ценой своих жизней дали возможность сегодня жить нам. Я хочу пожелать всем вам мира, добра, здоровья. И главное – не забывать этот день, чтить память наших погибших воинов, медиков, - отметил в начале шествия ректор вуза Игорь Салдан.

"Дорога милосердия" в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Участники шествия прошли по центральной аллее проспекта Ленина, далее свернули на улицу Молодежную и по Социалистическому проспекту добрались до Мемориала Славы. На всем протяжении их сопровождали сотрудники ГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/708005" frameborder="0"></iframe> Акция "Дорога милосердия" в Барнауле.Автор: Олег УКЛАДОВ

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