2019-05-10T13:44:10+03:00
Общество

Более 2300 медиков прошли «Дорогой милосердия» в Барнауле

Они почтили память 85 тысяч коллег, погибших на войне [фото+видео]
Анна СЕМИНА
Поделиться:
"Дорога милосердия" в Барнауле"Дорога милосердия" в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В День Победы, 9 мая, в Барнауле более 2300 медиков прошли «Дорогой милосердия» в память о военных врачах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

"Дорога милосердия" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

"Дорога милосердия" в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

В общей сложности на фронте погибли 85 тысяч врачей, медсестер и санитаров. С 2012 года в День Победы в память о них студенты Алтайского государственного университета, а также преподаватели и действующие врачи несу лампадки к Мемориалу Славы.

"Дорога милосердия" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

"Дорога милосердия" в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

- День Победы – это великий праздник, праздник со слезами на глазах. Мы помним историю, чтим память о наших учителях. Сегодня мы зажгли свечи, отдавая дань подвигу медиков, самоотверженно спасавших раненых на полях войны. Они вернули в строй миллионы бойцов и ценой своих жизней дали возможность сегодня жить нам. Я хочу пожелать всем вам мира, добра, здоровья. И главное – не забывать этот день, чтить память наших погибших воинов, медиков, - отметил в начале шествия ректор вуза Игорь Салдан.

"Дорога милосердия" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

"Дорога милосердия" в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Участники шествия прошли по центральной аллее проспекта Ленина, далее свернули на улицу Молодежную и по Социалистическому проспекту добрались до Мемориала Славы. На всем протяжении их сопровождали сотрудники ГИБДД.

Акция "Дорога милосердия" в Барнауле.Автор: Олег УКЛАДОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

5,5 минут счастья: В Барнауле прогремел праздничный салют

Помимо этого фейерверки состоялись и в других районах Барнаула. По словам Валерия Паршкова есть уверенность, что в следующем году, когда будет отмечаться юбилей Дня Победы, салют будет еще красочнее (далее).

Подборка фотографий: Как прошел День Победы в Барнауле

В Барнауле с размахом и почетом отпраздновали 74 годовщину победы в Великой Отечественной войне. В городе прошел парад и шествия «Бессмертного полка», в котором приняли участие 48 тыс. человек (далее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Врач военного госпиталя спустя 75 лет получила свой портрет, нарисованный ее пациентом
Племянник фронтового разведчика Дмитрия Фомина продолжает искать людей, изображенных на портретах, которые нарисовал его дядя во время лечения в Сызранском эвакуационном госпитале
Новости 24
Охранник случайно сжег ангар в Барнауле
Две серьезные аварии произошли в Бийске
Сбитый мотоциклист пролетел несколько метров
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
Авария с участием такси произошла 9 мая в Барнауле
«Мой дед прошел всю войну с первого ее дня»: Виктор Томенко прошел в «Бессмертном полку»
11 отполированных красавцев: в Барнауле прошла выставка ретромобилей
Акция «Красная нить победы» проходит в Барнауле
Депутат Госдумы РФ Александр Терентьев: С Днем Победы!
48 тысяч человек вышли на «Бессмертный полк» в Барнауле
Трамвай с песнями и стихами о войне курсирует по Барнаулу
Ключевские справедливороссы поздравили Ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
В Барнауле начался парад Победы
Виктор Томенко возложил цветы к Мемориалу Славы
В Барнауле возложили цветы к Мемориалу Славы
В Барнауле эвакуируют машины из-за празднования 9 мая
В Рубцовске родители спустя сутки пришли за пропавшей трехлетней дочкой
На Павловском тракте изменят схему движения
Продажу алкоголя запретят 9 мая в Барнауле
Алтайский министр спорта пересел с автомобиля на самокат
Пенсионерка кидалась из окна многоэтажки банками и посудой
Поджигателя травы поймали с поличным в Алтайском крае
Обвальщик мяса случайно ранил себя ножом
В Барнауле «заминировали» несколько торговых центров
Алтайская спортсменка выиграла Чемпионат России по ММА
Жители Заринска жалуются на большое количество мусора в городе
Мир «Игры престолов» — теперь на карте 2ГИС
Мужчину ударили ножом в спину