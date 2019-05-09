2019-05-09T14:35:58+03:00
День Победы

Подборка фотографий: Как прошел День Победы в Барнауле

На Алтае отпраздновали 74 годовщину победы в Великой Отечественной войне
Иван ОЛЕКСЮК
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Это праздник со слезами на глазахЭто праздник со слезами на глазахФото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с размахом и почетом отпраздновали 74 годовщину победы в Великой Отечественной войне. В городе прошел парад и шествия «Бессмертного полка», в котором приняли участие 48 тыс. человек.

Началось все с возложения цветов к Мемориалу Славы, на церемонии присутствовали ветераны, чиновники, общественные деятели. В честь героев Победы почетный караул дал оружейный залп. Затем по центральной площади столицы региона торжественным маршем прошли парадные расчеты кадетских корпусов, войсковых частей и силовых структур Барнаульского гарнизона. Торжественным прохождением войск командовал полковник Игорь Андросов, принимал парад полковник Сергей Катрашенко.

- Впервые в торжественном прохождении войск участвовали юнармейцы. Десятки лет учебные заведения, коробки которых проходят по центральной площади столицы Алтайского края, готовят настоящих патриотов, защитников Родины. Так, только школа-интернат с первоначальной летной подготовкой, основанная в 1990 году, дала путевку в жизнь 2500 воспитанников. В классах правоохранительной направленности средней школы №53 города Барнаула обучаются более сотни юных правоохранителей, - сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.

На этом праздник не закончился. Весь день в городе работают праздничные площадки с концертами, а вечером в 10.00 дадут салютный залп – фейерверк будет длиться 5,5 минут.

Празднование Дня Победы в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня Победы в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня Победы в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня Победы в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня Победы в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня Победы в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня Победы в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня Победы в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня Победы в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня Победы в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле празднуют День Победы.Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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