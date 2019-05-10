5,5 минут счастья: В Барнауле прогремел праздничный салют
День Победы в Барнауле завершился красочным фейерверком на площади Сахарова.
В отличие от предыдущих праздников, в этот раз время салюта сократилось с шести минут, до 5,5. По словам председателя комитета по культуре администрации города Барнаула Валерия Паршкова объясняется все очень просто:
- В этом году пиротехнические изделия подорожали. Причиной этого стало повышение НДС с 18 до 20 процентов. Поэтому, в этот раз салют на площади Сахарова будет длиться пять с половиной минут вместо традиционных шести, - накануне праздника пояснил он.
Салют 9 мая в Барнауле.Автор: Олег УКЛАДОВ
Тем не менее, в момент самого салюта на площади звучали исключительно одобрительные вскрикивания.
- Это самый крутой салют, который я видела! – отметила одна из жительниц краевой столицы.
Впечатленными остались и индийские студенты, пришедшие на праздник большими компаниями. Причины понятны – такой перформанс для них редкость.
Всего в небо выстрелили несколько сотен зарядов. Помимо этого фейерверки состоялись и в других районах Барнаула. По словам Валерия Паршкова есть уверенность, что в следующем году, когда будет отмечаться юбилей Дня Победы, салют будет еще красочнее. К тому же 2020-й будет юбилейным и для самого Барнаула. Столице Алтайского края исполнится 290 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU