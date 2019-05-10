5,5 минут счастья: В Барнауле прогремел праздничный салют

День Победы в Барнауле завершился красочным фейерверком на площади Сахарова.

В отличие от предыдущих праздников, в этот раз время салюта сократилось с шести минут, до 5,5. По словам председателя комитета по культуре администрации города Барнаула Валерия Паршкова объясняется все очень просто:

- В этом году пиротехнические изделия подорожали. Причиной этого стало повышение НДС с 18 до 20 процентов. Поэтому, в этот раз салют на площади Сахарова будет длиться пять с половиной минут вместо традиционных шести, - накануне праздника пояснил он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/707974" frameborder="0"></iframe> Салют 9 мая в Барнауле.Автор: Олег УКЛАДОВ

Тем не менее, в момент самого салюта на площади звучали исключительно одобрительные вскрикивания.

- Это самый крутой салют, который я видела! – отметила одна из жительниц краевой столицы.

Салют 9 мая в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Впечатленными остались и индийские студенты, пришедшие на праздник большими компаниями. Причины понятны – такой перформанс для них редкость.

Салют 9 мая в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Всего в небо выстрелили несколько сотен зарядов. Помимо этого фейерверки состоялись и в других районах Барнаула. По словам Валерия Паршкова есть уверенность, что в следующем году, когда будет отмечаться юбилей Дня Победы, салют будет еще красочнее. К тому же 2020-й будет юбилейным и для самого Барнаула. Столице Алтайского края исполнится 290 лет.

Салют 9 мая в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Салют 9 мая в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ