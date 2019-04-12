Мечты сбываются: «Веселый молочник» достроил дом с молочным цехом внутри

«Веселый молочник» Джастас Уолкер, который в 2016 году перебрался из Красноярского края на Алтай, достроил дом своей мечты. В нем он соединил технологии строительства жилья, которые используются в Норвегии, Канаде и Скандинавии.

- Дом мы построили по норвежско-канадско-скандинавской технологии, то есть взяли самое лучшее и воплотили это в своем доме. Основными его преимуществами являются экологичность и легкость конструкции – он выполнен из каркаса и не давит на фундамент, поэтому не просядет со временем и при этом устойчив к каким-либо природным катаклизмам, – рассказывает Джастас. – Также одним из важнейших достоинств каркасных домов являются высокие энергосберегающие качества стен.

Общая площадь дома составляет 126 квадратных метров.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Дом построен посреди поля, что придает ему еще большую красоту – кажется, что в Солонешенском районе появился кусочек Норвегии. Кстати, к дому не подведены коммуникации – ни электричество, ни вода, ни отопление. Но при этом там есть свет, горячая вода и тепло. Жить в комфорте позволяет дровяной котел и солнечные батареи. Как говорит сам Джастас, в наше время реально достичь цивилизации даже посреди поля.

На первом этаже дома расположился молочный цех. Именно там перерабатывается молоко и готовятся на продажу сыр, йогурт и кефир. А на втором этаже-мансарде оборудовали столовую и две спальные комнаты. Общая площадь дома составляет 126 квадратных метров.

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