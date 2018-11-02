«Веселый молочник» объяснил, почему китайцы «выжигают» земли в России

2 Нояб. 06:51 2018-11-02T10:39:47+03:00

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Американский фермер Джастас Уолкер, проживающий в Солонешенском районе Алтайского края, известный в Сети как "Веселый молочник", прокомментировал «КП» новую Концепцию миграционной политики РФ на 2019−2025 годы. На днях ее утвердили в правительстве России. Концепция поддерживает тех, кто собирается приехать в нашу страну для работы и постоянного проживания. Проще говоря, направлена на тех мигрантов, которые способны помочь России подняться с колен и уверенно встать на ноги.

Американские фермеры хотят работать в России

"Веселый молочник" оценил решение правительства РФ как позитивное. И выделил две категории мигрантов, которым нужно помогать в первую очередь: профессионалов с уникальным навыком и тех, кто может привезти в Россию капитал. По словам Джастаса Уолкера, в Америке есть потенциально интересные для России люди: они имеют и капитал, и хорошие навыки. И, что самое главное, реально хотят переехать в нашу страну.

- Для Америки это небольшой капитал – 100-200 тыс. долларов, для России – значительный, особенно для сельской местности. Очень важно дать именно таким людям путь к российскому гражданству, - сказал "Веселый молочник".

По словам Уолкера, иностранные граждане заинтересованы в развитии сельского хозяйства в России и, в частности, на Алтае. Однако им мешает запрет на покупку российских земель сельхозназначения.

- Это большая преграда для притока качественных иммигрантов в отрасль сельского хозяйства, - сказал Джастас.

В итоге мигранты вынуждены искать обходные пути, приобретать участки через русских подставных лиц. Так, к примеру, поступают китайские фермеры, которые сегодня получили в России очень дурную славу.

Со своей землей китайцы так не поступят

В основном китайские аграрии занимаются тепличным хозяйством. Говорят, что после их суперактивного использования земель вырастить на них что-либо полезное практически уже невозможно. Почва донельзя напичкана химикатами и все, что на ней способно колоситься после китайцев – это только бурьян. Главное для них - быстрее получить прибыль, так как в любой момент их могут попросту "кинуть". Со своей землей они конечно же так не поступят.

- И мы говорим: «Какие китайцы плохие!» С одной стороны, да, так поступать нельзя. Но с другой стороны, я общался с китайцами, которые неоднократно теряли свои вложения в теплицы из-за подставных лиц, на которых была оформлена аренда земли. Они просто уходили вместе с теплицами и делами. А китайцы оставались не у дел. Поэтому злоупотребление землей очень часто проявляется на таких черных рынках, - сказал Веселый молочник.

По мнению алтайского американца, для иностранцев, которые хотят вкладываться в российскую землю, нужно сделать облегченный путь гражданства, установив определенный норматив по денежному вложению и объему покупаемого участка.

России нужно принять африканцев

Также "Веселый молочник" предложил воспользоваться кризисом в ЮАР, где, по его словам, в настоящее время местное правительство выгоняет из собственных поместий буров. Это субэтническая группа белых крестьян в республике.

- Их выселяют из собственных поместий, в которых их предки жили по 5-7 поколений. Это высококвалифицированные специалисты, которые имеют многопоколенный сельскохозяйственный опыт. У них одна семья может обрабатывать огромные площади земли. И нам бы стоило смотреть на них как на кладезь навыка – создать для буров особую программу, которая бы способствовала их миграции в Россию для развития нашего сельского хозяйства. Конечно, это горе для людей, которые живут в Южной Африке. Но этот кризис может принести пользу России, - сказал Джастас Уолкер.

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