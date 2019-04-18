Барнаулу навечно: Факелы Всемирной зимней универсиады передали Алтаю

Представители дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске привезли в Барнаул пять факелов, которые использовали во время эстафеты огня. Теперь они будут храниться в музеях краевой столицы.

Напомним, Барнаул стал 13-м российским городом, принявшим эстафету огня Всемирной зимней универсиады, прошедшей в Красноярске. Факелоносцами стали 25 жителей города. К сожалению, оставить себе факелы они не смогли, но зато теперь их можно будет увидеть в музеях города, сообщает «АиФ-Алтай».

Факелы эстафеты огня зимней универсиады подарили БарнаулуФото: Анна СЕМИНА

- Эстафета огня – это мой проект и даже скажу больше – мой любимый проект. Универсиада длилась всего 11 дней, а эстафета - 164, - говорит Стелла Алексеева, заместитель генерального директора «Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске». – Этот проект мы начинали вместе с Виктором Томенко и Игорем Степаненко. Поэтому теперь все мы стали ближе друг к другу. Одна большая семья. Спасибо всем за полученный опыт, за то, что вы были рядом, за то, что помогали и вели по жизни с этим проектом.

Факелы эстафеты огня зимней универсиады подарили БарнаулуФото: Анна СЕМИНА

Заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко, в свою очередь, уверен: несмотря на то, что праздник спорта закончился, он оставил большое наследие, которым теперь будут пользоваться все.

– Уверен в том, что эта спортивная традиция, наследие универсиады, принесет нам не только много ярких воспоминаний, но и придаст нашей молодежи целеустремленность и готовность к новым, в том числе спортивным свершениям, – говорит он. – Алтайский край добавил в общую копилку российской сборной четыре награды. Уверен, что в дальнейшем количество наград, которыми спортсмены нашего края будут пополнять копилку российской сборной, будет только увеличиваться. У нас большие перспективы, создание Министерства спорта Алтайского края - очень важный показатель того, как мы относимся к этому направлению.

Факелы эстафеты огня зимней универсиады подарили БарнаулуФото: Анна СЕМИНА

Кстати, помимо пяти факелов, которые передали на вечное хранение в Алтайский край, дирекция красноярской универсиады презентовала комплект наград. Точно такие же вручались спортсменам.

- Яна (Кирпиченко, лыжница – прим.ред.) завоевала четыре медали, а нам подарили еще три, так что у Алтайского края теперь семь медалей универсиады, - пошутил Игорь Степаненко.

Сами по себе медали уникальны – в них присутствует вставка из кристаллов «Сваровски». Так что в лучах солнца они переливаются, как настоящие сибирские снежинки.

Комплект наград зимней универсиадыФото: Анна СЕМИНА

- Такие даже никогда не делали на Олимпийские игры! За всю историю проведения универсиад это первые медали такой красоты. Они так дорого мне обошлись, потому что они тоже были под моим кураторством. Сколько раз я ездила на завод! Сколько слез было пролито! – говорит Стелла Алексеева.

Пользуясь случаем, она также вручила организаторам барнаульского этапа эстафеты благодарственные письма.

Медаль зимней универсиадыФото: Анна СЕМИНА

Комплект наград зимней универсиадыФото: Анна СЕМИНА

Ответный презент организаторам от Алтайского краяФото: Анна СЕМИНА