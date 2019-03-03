2019-03-03T07:53:34+03:00
Спорт

Алтайская лыжница Яна Кирпиченко завоевала бронзу на Универсиаде в Красноярске

Спортсменки из России заняли весь пьедестал в гонке на 5 км классическим стилем
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Яна Кирпиченко завоевала бронзу на Универсиаде в КрасноярскеЯна Кирпиченко завоевала бронзу на Универсиаде в КрасноярскеФото: из личного архива героя(ев) публикации
Изменить размер текста:

Алтайская лыжница Яна Кирпиченко заняла третье место на XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске в гонке классическим стилем на пять километров.

Утром 3 марта были разыграны первые медали Универсиады в женской индивидуальной гонке. Первое место одержала Алиса Жамбалова. Ее время составило 14 минут 48,6 секунды. Второе место заняла россиянка Екатерина Смирнова (-3,7 секунды). Бронза – у спортсменки из Алтайского края Яны Кирпиченко (+3,8).

Яна уже зарекомендовала себя на международном уровне. Она является членом женской сборной России, в прошлом году стала победительницей и бронзовым призёром юниорского чемпионата мира, принимала участие в этапах Кубка мира.

Яна Кирпиченко заняла третье место на Универсиаде в гонке на 5 км.

В понедельник, 4 марта, состоится гонка преследования - 5 км свободным стилем. Яна Кирпиченко стартует с отставанием 3,8 секунды от Алисы Жамбаловой и 0,1 секунды - от Екатерины Смирновой.

Справка КП

XXIX Всемирная зимняя универсиада стартовала в Красноярске 2 марта. Закончится она 12 марта. В соревнованиях примут участие около трех тысяч спортсменов из 55 стран. Они разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, шорт-треке, лыжных гонках, сноуборде, фигурном катании, фристайле, хоккее, спортивном ориентировании на лыжах и хоккее с мячом. В российскую команду вошли 296 спортсменов

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Спартак - Краснодар 3 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Спартак - Краснодар 3 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 18 тура чемпионата России по футболу
Локомотив - Крылья Советов 2 марта 2019: Прямая онлайн-трансляция 18 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Локомотив - Крылья Советов. Прямая онлайн-трансляция 18 тура чемпионата России по футболу состоится 2 марта 2019 на стадионе «РЖД Арена». Состав команд, статистика личных встреч
Новости 24
В Барнауле фура вновь сбила ограничитель
В Барнауле мужчина с отверткой ограбил офис микрозаймов
ХК «Алтай» победил «Челны»
Днем 3 марта в Барнауле потеплеет до +6 градусов
Повреждение водопровода на Павловском тракте устранено
В Барнауле из жизни ушла руководитель студии танца «Хорошки»
В Барнауле на крыльце парикмахерский нашли труп
Под Барнаулом нашли тело пропавшего подростка
Водоканал завершает ликвидацию аварии в Барнауле
«Набравшись смелости» барнаулец пошел на штурм чужого дома
В Барнауле пройдет турнир памяти Алексея Черепанова
Уроженка Рубцовска выиграла автомобиль в программе «Поле чудес»
Житель Новоалтайска отбил своей знакомой селезенку
Хоккейный клуб «Алтай» принимает команду «Челны»
Водителя, совершившего ДТП во дворе, разыскивают в Барнауле
«Волга» врезалась в рейсовый автобус на Алтае
Алкаш избил прохожую ради денег на спиртное
Аварийная бригада устраняет порыв на водопроводе
Уголовное дело возбудили после смерти мужчины из-за гриппа и пневмонии
Многодетный отец насиловал дочь и попытался это сделать с тещей