Алтайская лыжница Яна Кирпиченко завоевала бронзу на Универсиаде в Красноярске

Алтайская лыжница Яна Кирпиченко заняла третье место на XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске в гонке классическим стилем на пять километров.

Утром 3 марта были разыграны первые медали Универсиады в женской индивидуальной гонке. Первое место одержала Алиса Жамбалова. Ее время составило 14 минут 48,6 секунды. Второе место заняла россиянка Екатерина Смирнова (-3,7 секунды). Бронза – у спортсменки из Алтайского края Яны Кирпиченко (+3,8).

Яна уже зарекомендовала себя на международном уровне. Она является членом женской сборной России, в прошлом году стала победительницей и бронзовым призёром юниорского чемпионата мира, принимала участие в этапах Кубка мира.

Яна Кирпиченко заняла третье место на Универсиаде в гонке на 5 км.

В понедельник, 4 марта, состоится гонка преследования - 5 км свободным стилем. Яна Кирпиченко стартует с отставанием 3,8 секунды от Алисы Жамбаловой и 0,1 секунды - от Екатерины Смирновой.

Справка КП

XXIX Всемирная зимняя универсиада стартовала в Красноярске 2 марта. Закончится она 12 марта. В соревнованиях примут участие около трех тысяч спортсменов из 55 стран. Они разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, шорт-треке, лыжных гонках, сноуборде, фигурном катании, фристайле, хоккее, спортивном ориентировании на лыжах и хоккее с мячом. В российскую команду вошли 296 спортсменов