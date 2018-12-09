2018-12-09T06:26:44+03:00
Спорт

25 факелоносцев пробежали эстафету огня универсиады-2019 в Барнауле

Среди них - корреспондент "Комсомолки" Анна Семина [фото, видео]
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеЭстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В субботу, 8 декабря, Барнаул провел эстафету огня XXIX Всемирной зимней универсиады. В 2019 году она пройдет в сердце СибириКрасноярске.

По подсчетам организаторов, участниками эстафеты стали более десяти тысяч человек, и 25 из них непосредственно главные «виновники торжества» - факелоносцы. Каждый из них в этот день преодолел от 100 до 250 метров. В числе тех, кому выпала честь передать огонь универсиады, оказалась корреспондент «Комсомольской правды» - Барнаул» Анна Семина. У нее был седьмой этап. Он был проложен от ТЦ «Пассаж» до музея «Город» на улице Льва Толстого.

Анна Семина Фото: Олег УКЛАДОВ

Анна СеминаФото: Олег УКЛАДОВ

- Мягко говоря, было очень волнительно. Особенно во время ожидания, когда тебя довезут до твоего слота, высадят и оставят один на один. Правда все прошло очень быстро. Меня высадили из автобуса, буквально через минуту подошел хранитель огня, вручил факел, быстро рассказал, как с ним обращаться. Нас пугали, что будет сложно его держать, что он скользит в варежке, поэтому многие из ребят решили бежать без них и не пожалели. Сам факел был не такой холодный, да и дистанции небольшие, так что терпимо, - рассказывает факелоносец.

В целом эстафета прошла, по словам организаторов, идеально, без каких-либо эксцессов. Завершился праздник зажжением чаши на площади Сахарова, а частицу огня передали в другой город, который следом примет всероссийский этап эстафеты. Им станет Новосибирск.

Салют. Встреча эстафеты огня Универсиады-2019 в Барнауле.Видео Олега Укладова

Читайте также:

ТОП-5 фактов про эстафету огня

1. Стать факелоносцем Всемирной зимней универсиады мог любой желающий. Следовало только оставить свою заявку и приложить к нему эссе со своими достижениями (подробнее)

Эстафета огня Универсиады-2019 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Читайте также:

ТОП-5 фактов про эстафету огня

1. Стать факелоносцем Всемирной зимней универсиады мог любой желающий. Следовало только оставить свою заявку и приложить к нему эссе со своими достижениями (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чемпионат России по фигурному катанию: все сходят с ума и плетут интриги
20 декабря стартует чемпионат России в Саранске. Наш обозреватель Андрей Вдовин - о том, что ждать от встречи на льду Алины Загитовой, Евгении Медведевой и дебютанток Алены Косторной, Александры Трусовой и Анны Щербаковой
Россия - Финляндия 16 декабря 2018:Прямая онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала
Хоккей, Россия - Финляндия. Прямая онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала состоится 16 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Состав команд, статистика личных встреч
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт