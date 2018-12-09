25 факелоносцев пробежали эстафету огня Универсиады-2019 в Барнауле

В субботу, 8 декабря, Барнаул провел эстафету огня XXIX Всемирной зимней универсиады. В 2019 году она пройдет в сердце Сибири – Красноярске.

По подсчетам организаторов, участниками эстафеты стали более десяти тысяч человек, и 25 из них непосредственно главные «виновники торжества» - факелоносцы. Каждый из них в этот день преодолел от 100 до 250 метров. В числе тех, кому выпала честь передать огонь универсиады оказалась корреспондент «Комсомольской правды» - Барнаул» Анна Семина. У нее был седьмой этап. Он был проложен от ТЦ «Пассаж» до музея «Город» на улице Льва Толстого.

Анна СеминаФото: Олег УКЛАДОВ

- Мягко говоря, было очень волнительно. Особенно во время ожидания, когда тебя довезут до твоего слота, высадят и оставят один на один. Правда все прошло очень быстро. Меня высадили из автобуса, буквально через минуту подошел хранитель огня, вручил факел, быстро рассказал, как с ним обращаться. Нас пугали, что будет сложно его держать, что он скользит в варежке, поэтому многие из ребят решили бежать без них и не пожалели. Сам факел был не такой холодный, да и дистанции небольшие, так что терпимо, - рассказывает факелоносец.

В целом эстафета прошла, по словам организаторов, идеально, без каких-либо эксцессов. Завершился праздник зажжением чаши на площади Сахарова, а частицу огня передали в другой город, который следом примет всероссийский этап эстафеты. Им станет Новосибирск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/681394" frameborder="0"></iframe> Салют. Встреча эстафеты огня Универсиады-2019 в Барнауле.Видео Олега Укладова

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1. Стать факелоносцем Всемирной зимней универсиады мог любой желающий. Следовало только оставить свою заявку и приложить к нему эссе со своими достижениями (подробнее)

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Эстафета огня Универсиады-2019 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Читайте также:

ТОП-5 фактов про эстафету огня

1. Стать факелоносцем Всемирной зимней универсиады мог любой желающий. Следовало только оставить свою заявку и приложить к нему эссе со своими достижениями (подробнее)