Тахографы в Алтайском крае - новый кошмар перевозчиков

К 1 июля в Алтайском крае все пассажироперевозящие компании должны будут закупить тахографы (с их помощью будут отслеживать график водителей, чтобы не было переработок) и онлайн-кассы. Согласно установленным нормам, к каждому автобусу должны быть «привязаны» два водителя. Но тут и возникает первая и, пожалуй, главная проблема – в Барнауле водителей катастрофически не хватает. Даже с учетом того, что на автобус приходится один водитель, их штат в критическом состоянии – не хватает 40% сотрудников.

- Сейчас у пассажироперевозчиков наблюдается затяжной кризис. Они уже должны за прошлогоднее топливо, цены на которое за год поднялись почти на 10 рублей, а скоро станут должниками и за тахографы. Средств не хватает уже давно, с 2015 года, когда закончилась очередная программа поддержки региональными властями. В автопарке больше 100 автобусов, чтобы установить новые приборы, нужно много времени, а у нас будут тянуть до последнего. Раньше были надежды, что все перенесут на следующий год, но этого не будет, - рассказал исполнительный директор Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула Николай Долженко.

Провалы в работе автобусов

С 1 июля, скорее всего, с 11 до 14 часов на маршрутах будет меньше автобусов. Пассажироперевозчики считают это единственным выходом, чтобы как-то нормализовать количество рабочих часов у водителей. Но из-за этого движение общественного транспорта может оказаться парализованным. Пассажиры банально не смогут отправиться по делам и добраться вовремя. Поэтому нужно искать альтернативный способ решения ситуации.

Новый график работы навредит еще и водителям. Ведь он предусматривает меньше накатанных часов, а значит, и зарплата будет меньше. Это приведет к тому, что они могут уйти работать в соседнюю отрасль грузоперевозок.

Дорогое оборудование

Представители перевозчиков рассказали, что на один автобус установка тахографа обойдется в 70 тысяч рублей. В интернете есть другая информация, что цена на прибор с установкой – от 35 до 45 тысяч. Но для нашего небогатого региона любая сумма будет проблемной. Обойдется в «копеечку» и онлайн-касса, цена на которую варьируется от 25 до 30 тысяч рублей.

Письмо губернатору

Без программы поддержки от правительства края перевозчикам не обойтись. На эти средства они выживали до 2015 года. Теперь такой программы нет, поэтому перевозчики с начала года подняли цену на проезд, а теперь просят компенсации от городской администрации за пенсионеров. На данный момент по проездному одна поездка для них обходится в 10 рублей. Остаток никем не восполняется, хотя средства должны поступать из городской администрации. Поэтому подписавшиеся под письмом руководители компаний пассажироперевозок просят губернатора Виктора Томенко разобраться в этом вопросе.

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