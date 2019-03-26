В Барнауле перевозчики судятся за право выхода на маршруты

26 марта жители Барнаула, которые ездят на маршрутках № 33, 77 и 121, долго стояли на остановках. Транспорт ходил с большим интервалом.

- Ждала сегодня 33-ю маршрутку полчаса! - возмущается жительница поселка Южный.

Камень раздора

Причиной такой ситуации стал спор перевозчиков. В Барнауле две пассажироперевозящие компании не могут разобраться, кто будет возить людей по маршрутам № 33, 77 и 121. Последние 10 лет, вплоть до 25 марта этого года, по этим направлениям ездили автобусы «АГАС-Транса». Но в конце 2018 года по странному (по мнению сотрудников автопредприятия) решению комиссии горадминистрации право перевозки передали транспортной компании «Транс-лайн». 26 марта, после проведенного в экстренном порядке конкурса, на маршруты выехала «сборная» автобусов нового перевозчика «Транс-лайн».

Пикет автоперевозчиковФото: Олег УКЛАДОВ

Люди митингуют

26 марта возмущенные водители «АГАС-Транс» провели пикет против решения администрации города. Они не согласны с условиями проверки, считают, что конкурс был нечестный, а их незаконно лишили права перевозки пассажиров. На стороне прежнего перевозчика и антимонопольная служба, и арбитражный суд, но это не помогло им в споре за маршруты. В настоящее время работники пассажироперевозящей компании в отпуске до апреля - ждут очередного решения суда. Кто-то займется ремонтом своих автомобилей, кто-то останется дома.

Привезли чужие автобусы

Пикет автоперевозчиковФото: Олег УКЛАДОВ

По словам водителей «АГАС-Транс», для комиссии часть автобусов компания «Транс-лайн», которые сейчас будут обслуживать маршруты № 33, 77 и 121, привезли из Бийска, еще часть сняли с других маршрутов Барнаула ( № 58, 59, 120).

- Сегодня мы посчитали, что на работу выехало только 29 автобусов, хотя чтобы полностью закрыть один только 77-ой маршрут, необходимо 18 экипажей! - говорит водитель «АГАС-Транс» Павел Вигриянов.

По словам директора «Транс-лайна» Андрея Танкова, на сегодня новой компании действительно не хватает водителей, они обещают укомплектовать штат сотрудников за неделю. Кроме того, пока часть автобусов не работает по техническим причинам. На данный момент в рабочем состоянии 41 маршрутка из 49.

Пикет автоперевозчиковФото: Олег УКЛАДОВ

Началась работа

А вот администрация Барнаула рапортует, что все хорошо:

- Сегодня утром перевозчик «Транс-Лайн» в полной мере осуществил выход техники на маршруты, - сказал зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Иван Гармат. - Это подтверждают данные системы навигации «ГЛОНАСС». Срывов в работе транспорта не было, все горожане, которые хотели уехать на автобусах данных маршрутов, своевременно и спокойно садились и ехали. Пропусков и провалов по выпуску у нас не было.

Пикет автоперевозчиковФото: Олег УКЛАДОВ

Кстати

Пока мы стояли на пикете, за полчаса не прошло ни одной маршрутки №33. Хотя интервал у них должен быть – 9 минут. Вот и верь после этого людям…. И администрации в том числе.