С 1 января в Барнауле подорожал проезд сразу на 5 рублей

1 Янв. 2019 2019-01-01T08:26:15+03:00

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В Барнауле с 1 января начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Повышение цен объясняют ростом стоимости топлива, запчастей и масел.

В маршрутных автобусах цена выросла с 20 до 25 рублей, в автобусах большой вместимости - с 20 до 23, в трамваях и троллейбусах — с 19 до 23 рублей. Единый тариф предусмотрен по транспортным картам и составляет 21 рубль.

– Себестоимость перевозки одного пассажира в «Горэлектротрансе» составляет 19,82 рублей, в автобусах – 19,88 рублей и маршрутках – 21,68 рублей. Это тот минимальный уровень, который нам смогли доказать перевозчики и мы не можем устанавливать тарифы ниже себестоимости, – подчеркнул заместитель главы администрации города по экономической политике Вячеслав Химочка.

Кстати, в других регионах тоже проиндексировали тарифы. Например, в Кемерове и Новокузнецке стоимость проезда повысилась с 16 до 20 рублей. В маршрутках билет будет стоить 22 рубля. Кстати, барнаульские перевозчики предлагали и другие способы решить проблему транспорта, например, не перекладывать всю нагрузку на плечи жителей, а увеличить поддержку со стороны властей. Как видно, это не принесло результатов, теперь проезд в Барнауле будет стоить почти также, как в больших городах.