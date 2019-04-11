Алтайский министр спорта пообещал каждому району по "островку здоровья"

Алтайский край присоединился к федеральному проекту «Спорт – норма жизни». Региональное Министерство спорта ставит перед собой амбициозную задачу – к 2024 году 55% жителей региона должны регулярно заниматься физической культурой и спортом.

О новых объектах и деньгах

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев на недавней встрече с журналистами отметил, что впервые за последние несколько лет отрасль получает дополнительные средства.

Так, 250 млн рублей будет направлено на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, который предварительно должен появиться в Барнауле. Где и когда будет построен объект, министр не уточнил. Еще 250 млн рублей, по данным регионального правительства, направят на строительство ледового дворца в Бийске.

Алексей Перфильев озвучил, что каждый район края получит малую спортивную площадку. «Островки здоровья», как выразился министр, будут оборудованы турниками, баскетбольными кольцами и теннисными столами.

В ближайшей перспективе планируется строительство двух футбольных полей. Одно должно появиться в Бийске, другое – в Барнауле, впрочем, окончательного решения, где именно его постелют, пока нет.

Также на дополнительные федеральные средства будет закуплено новое хоккейное оборудование на сумму 40 млн рублей.

– Впервые за долгое время в отрасли началось обновление автопарка. На эти цели направлено 10 млн рублей. Гребцы, конькобежцы, училище олимпийского резерва, центр спортивной подготовки, получат новый транспорт, – добавил Алексей Перфильев.

Помимо этого министр спорта озвучил, что дополнительно 50 млн рублей будет направлено на спортивный инвентарь для 18-ти краевых учреждений, 25 млн достанутся муниципальным спортивным школам, еще 40 млн рублей направят на капитальный ремонт спортивных учреждений.

Отдельно Алексей Перфильев выделил то, что 26 млн рублей прибавят к бюджету, запланированному на выезды алтайских спортсменов, которые уже показывают результаты на уровне Сибири. Финансовые возможности по этому направлению увеличились на треть.

– Наши приоритеты – это массовость и зрелищность. Результат, который будут показывать команды, уже вторичен, – подчеркнул Алексей Перфильев.

О падении ребенка с трибун «Динамо» и кадровых перестановках

Во время пресс-конференции, которая была посвящена другим темам, журналисты не могли не спросить мнение министра спорта о ситуации с падением ребенка с трибун «Карандин-Арены» «Динамо».

– То, что дети падают с трибун это очень и очень плохо, и не должно такого быть. Мы приостановили пока тренировки, нужно убедиться, что не будет повторных ситуаций, – сказал Алексей Перфильев.

Также у министра спорта спросили, кто все-таки будет директором СДЮШОР «АлтайБаскет». Известно, что на этот пост претендует бывший руководитель главной команды края Михаил Панфилов.

Алексей Перфильев прямо сказал, что у него разное видение по этому вопросу с действующим директором БК «АлтайБаскет» Павлом Тулиным, но уже на следующей неделе решение должно появиться.

Также была затронута тема грядущих кадровых перестановок в хоккейном клубе «Алтай».

– Если говорить про директора клуба Дмитрия Чекалина, тот результат, который есть, не устраивает. Он интересен как специалист, но мы не говорим, как о специалисте в хоккее. Руслан Чайкин рассматривается как один из возможных кандидатов. Он курировал хоккей. Со стороны Минспорта – это самый погруженный человек, – сказал Алексей Перфильев.

Он же добавил, что в тренерском штабе «Алтая» точно должен остаться Евгений Бакланов. Будет ли он главным тренером, или помощником, пока ясности нет.

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