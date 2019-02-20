Алексей Перфильев: «Чтобы вернуть зрителей на трибуны, в спорт нужно добавить элементы шоу»

Третий месяц Алексей Перфильев работает в должности Министра спорта Алтайского края и за это время к нему накопилась масса вопросов, и прежде всего у любителей хоккея. На эту и другие темы мы поговорили в прямом эфире радио «Комсомольская правда» – Барнаул» (106.8 FM).

Что будет дальше с хоккеем?

– История с хоккейным клубом «Алтай» у многих вызывает недоумение. Внезапно сменили тренерский штаб, а меньше чем через месяц новых специалистов убрали. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал директор клуба Дмитрий Чекалин. Как вы можете прокомментировать все это?

– Здесь можно было выбрать два пути развития. Первый – балансировать в том состоянии, которое есть. Думаю, что такая ситуация не устраивала никого, в том числе и меня. Второй вариант, и он нам ближе, что-то менять к лучшему. Наконец-то появилась работающая федерация. Уже в рамках ее работы обсуждалась кандидатура главного тренера. Может быть, не было возможности и у федерации, и у нас перепроверить предлагаемые решения, но они шли не во вред.

После кадровых перестановок в тренерском штабе ХК "Алтай" результаты команды стали только хуже Фото: ХК "Алтай""

– Сегодня вы признаете, что произошла ошибка? Команда шла неплохо, а после кадровых перестановок в тренерском штабе результаты стали только хуже!

– Если брать во внимание, что у главного тренера не оказалось диплома, решение ошибочное. А если бы у него все было хорошо, то это решение было бы правильным. Это тот специалист, который хотел изменить ситуацию. К сожалению, он не соответствовал требуемым критериям.

– Недавно стало известно, что предприниматель Михаил Дроздов все-таки покупает Дворец зрелищ и спорта. Можем ли мы надеяться, что уже в следующем хоккейном сезоне это сооружение вернется к своей привычной жизни?

– Повторюсь, мы хотим улучшить мир хоккея, и Михаил Дроздов в этой ситуации это как раз тот человек, который делом доказывает, что ему не безразличен хоккей. Наши совместные усилия будут направлены на то, чтобы новый сезон начался во Дворце зрелищ и спорта.

Новым владельцем Дворца зрелищ и спорта стал бизнесмен Михаил ДроздовФото: Олег УКЛАДОВ

– А как быть с тем, что новый владелец Дворца спорта, по сути, оказался монополистом на искусственный лед в городе. Не повлечет ли это увеличение расходов хоккейного клуба «Алтай» и школы на аренду льда?

– Михаил Дроздов не является монополистом на лед. У нас в городе 14 площадок. Еще строится объект на Сибирском, 52. Мы являемся ключевым арендатором этого льда и имеем тот финансовый ресурс, которым управляем.

Если бы Дворец спорта продали под жилую застройку, это было бы лучше?! Как можно упрекать Дроздова в том, что он взял и построил ледовый дворец «Динамо»?! Он же сделал это для людей, для хоккея. С этими же целями он купил Дворец спорта. Это очень правильное и хорошее событие.

Я готов заявить, что и дальше буду лоббировать интересы бизнесменов, которые будут полезны для спорта.

Алексей Перфильев заявил, что он и дальше будет лоббировать интересы бизнесменов, которые будут полезны для спортаФото: Олег УКЛАДОВ

– Дроздов сумму сделки не озвучил. Вы можете назвать цифры?

– Я владею этой информацией, но стороны договорились не разглашать сумму. Могу сказать, что она значительно выше, чем те цифры, которые всплывали в прессе.

– Что можете сказать по поводу долгостроя на проспекте Сибирском? Когда-то говорили, что там будет полноценная арена, потом сообщали, что это будет едва ли не тренировочный каток, что нам ждать на самом деле?

– Мы ждем нечто среднее. Это не будет дворец спорта, подобный тому, который мы имеем в центре города, но это и не тренировочная площадка. Это будет дом хоккея, в котором будет располагаться хоккейный клуб «Алтай», спортивная школа, все вспомогательные учреждения. Это будет учебно-тренировочная база. Матчи будут проходить во Дворце спорта.

Как потопают, так и полопают

– Если говорить про игровые виды спорта, очевидно, что везде у наших клубов незавидные результаты. У «АлтайБаскета», например, очень известный тренер, но команда девять последних матчей проиграла. Министерство спорта как-то реагирует на это?

– Министерство в ответе за все и за всех. Нас интересует не только клуб «АлтайБаскет», но и мир баскетбола в целом. Здесь должны участвовать четыре стороны: федерация, клуб, школа и министерство спорта. В интересах любого вида спорта выигрывать конкуренцию за финансы с другими видами спорта, а мы в свою очередь будем их поддерживать, чтобы выигрывать конкуренцию с другими отраслями внутри Алтайского края.

– Лично мне уже пару лет не интересно посещать спортивные события, которые проходят в Барнауле. Многие придерживаются такого же мнения. Что может вернуть зрителей на трибуны, помимо достойной игры и результатов?

– Здесь должна быть не только спортивная составляющая. Должны появляться элементы шоу. Это же досуг. Вот и надо выигрывать конкуренцию за досуг у людей. Мне, например, интересно прийти на матч как спортсмену, как функционеру, но если рассматривать его как досуг, уже спорно. Сейчас у нас на матчи ходят люди, которые каким-то образом связаны с тем или иным видом спорта. В основном, это ветераны.

Когда начнут платить детским тренерам?

– Детские спортивные тренеры в Алтайском крае получают зарплату, о которой стыдно говорить вслух. Например, в футбольной школе «Динамо» официально заявлено, что дети занимаются бесплатно, но по факту родители каждый месяц платят от 500 до 1000 рублей за тренировки, в том числе эти деньги идут на оплату услуг тренера. Как вы относитесь к тому, что у нас сложилась такая практика?

– Нам надо собрать отчетную информацию, перепроверить ее и уже принимать конкретные решения. В плане того, что собираются деньги с ребятишек… А вот не собирались бы? И вообще бы тогда, наверное, не было тренеров. Наша задача не только построить объекты, но и наполнить их квалифицированными кадрами с нормальной зарплатой.

– Недавно вы побывали в здании, где базируется футбольная школа «Динамо» и лично убедились, что объект ветхий и требует реконструкции. Какие-то решения уже приняли на этот счет?

– Странная ситуация. Все знали, в каком состоянии находится здание, но ничего не делали. Возникает вопрос: что сидели-то?! Когда мы получим результаты обследования, будем подавать документы на финансирование. Будет сделан проект, потом он пройдет экспертизу. После этого только начнется стройка. Пока нужно приводить здание в то состояние, чтобы там можно было находиться, или принимать решение о переносе занятий на другие площадки города.

Одной из своих задач министр спорта видит открытие новых спортивных объектов в каждом районе краяФото: Олег УКЛАДОВ

Почему уезжают спортсмены?

– Несколько дней назад стало известно, что алтайский шахматист Алексей Сорокин переезжает в США, а следом появилась новость о том, что ваша дочь Алина, уже добившаяся заметных успехов в художественной гимнастике, отправляется в Канаду. Тут же появились критические выводы, дескать, как мы будем развивать спорт, если лучшие спортсмены уезжают из страны?! Что можете сказать по этому поводу?

– Можно накинуть кандалы на каждого спортсмена и обязать его не выезжать за территорию Алтайского края, а можно создавать условия. Да, два года назад у меня уехала дочка, в это же время уехал сын. Они кроме спорта ничего не видели в этой жизни. Для них сейчас спорт – это и есть жизнь. Они хотят развиваться. Что нужно сделать? Ударить им по крыльям и оставить здесь?! Нет! Надо дать им шанс, чтобы они развивались. Мне, как отцу, конечно, хочется видеть их дома в нормальных условиях. У меня сын два года живет в спортзале. Но эта жертва нужна для того, чтобы он стал настоящим спортсменом. Своей задачей я вижу создавать условия здесь, чтобы уже другие ребятишки никуда не уезжали, но это сложно решить по щелчку пальца.

– Алексей Анатольевич, к каким конкретным результатам вы стремитесь в работе? Что должно произойти, чтобы вы сами себе могли сказать: «Да, я не зря возглавил министерство спорта, и мне удалось справиться с поставленными задачами»?

– Мне бы хотелось, чтобы в каждом районе появился спортивный объект. Также нам нужно добиться полноценного финансирования отрасли, чтобы мы могли содержать команды, которые бы радовали зрителей своими результатами. Также мы должны развивать массовый спорт в регионе.