В Барнауле нашли мертвым парня, которого искали три месяца

В районе села Власиха нашли тело пропавшего несколько месяцев назад студента АлтГТУ Ильи Албатовского. Причину его смерти установят судмедэксперты.

Напомним, 18-летний парень ушел из дома 2 января 2019 года. На следующий день на его поиски были направлены полицейские, следователи и волонтеры. В начале февраля возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Прошел еще один месяц, но никаких зацепок, где мог находиться студент, не было. Казалось, что он просто исчез. Родители верили в самое лучшее, но, к сожалению, Илья был найден мертвым в понедельник, 1 апреля.

Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева, на теле мальчика не было обнаружено следов насильственной смерти:

- Даже предварительно сложно сказать, что с ним произошло, так как он пролежал достаточно долго. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину гибели.

Следователям также предстоит выяснить, по какой причине Илья оказался в селе Власиха.

Кстати, недавно при загадочных обстоятельствах также погиб 16-летний юноша из Новоалтайска. Вечером 24 февраля он отправился к своему родственнику на день рождения в Павловский район, в село Чернопятово. Но до места назначения не добрался. Мертвого мальчика нашли 2 марта в лесополосе недалеко от села. На его теле не было следов насильственной смерти. Причину его смерти до сих пор устанавливают эксперты.

Людмила Рязанцева подчеркнула, что никакой связи между гибелью парней нет. Расследование обоих уголовных дел продолжается.

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