Поехал на день рождения и не вернулся: на Алтае разыскивают 16-летнего подростка

24 февраля пропал 16-летний житель Новоалтайска Вячеслав Киселев. Он поехал к родственнику на день рождения в село Чернопятово и не вернулся.

Как рассказывает сестра мальчика Валерия, в тот день Слава взял у родителей 1500 рублей и отправился поздравлять троюродного брата. Подросток доехал до Барнаула и сел на автобус до Прутского, об этом он сообщил своей маме в переписке. Примерно в 19:20 он позвонил и сказал, что опоздал на автобус Прутское - Чернопятово, и теперь идет пешком по лесополосе, а это примерно 7 километров. Мальчик также рассказал, что уже видит огни деревни и через 15 минут будет на месте. После чего связь прервалась.

С этого момента телефон Вячеслава был недоступен. На личной странице в контакте также указано, что в последний раз юноша заходил в соцсеть 24 февраля в 17:07.

- В Чернопятово всегда нет связи, и мы думали, что все со Славой нормально, просто он дошел до деревни и связь потерялась. Еще вчера он должен был вернуться домой в Новоалтайск. Когда мы смогли дозвониться до тети, она сказала, что в селе он так и не появлялся, - со слезами на глазах рассказала Валерия "Комсомолке".

После того, как мальчик не вернулся домой, семья начала его искать. Родственники сразу стали обзванивать всех друзей и знакомых, но юношу никто не видел и не знает, где он может находиться. Тогда Киселевы обратились в полицию.

Сестра потерявшегося мальчика говорит, что он часто был в гостях у родственников и всю местность знает хорошо. А со всей семьей у него теплые отношения, поэтому причин сбегать из дома не было.

Сейчас юношу ищет полиция Новоалтайска и Павловского района, они прочесывают местность на снегоходах. Также подростка ищут волонтеры «Лиза Алерт», скоро к ним присоединится и сестра мальчика, Валерия. Сейчас ее отправили за одеждой Славы, чтобы подключить к поиску собак-ищеек.

Приметы пропавшего: подросток был одет в чёрные штаны, шапку, кроссовки и темно-синюю куртку. Все, кому может быть известно местонахождение Вячеслава Киселева, просим сообщить по номеру родственников: 8-960-951-26-38.