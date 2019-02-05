2019-02-05T13:52:27+03:00
Происшествия

Первокурсник ушел из дома и не вернулся

Поиски идут больше месяца
Анна СЕМИНА
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Илья АлбатовскийИлья АлбатовскийФото: из личного архива героя(ев) публикации
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В Барнауле возбудили уголовное дело по факту исчезновения первокурсника Ильи Албатовского.

18-летний студент первого курса Алтайского государственного технического университета Илья Албатовский 2 января этого года ушел из дома и не вернулся. Известно, что при нем был паспорт на его имя, СНИЛС, зачетная книжка, страховой полис, сотовый телефон iPhone и карта Сбербанка.

Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном на искусственном мехе, полосатый свитер, синюю шапку-ушанку, черные штаны и черные ботинки. При себе имел рюкзак черного цвета.

Так как вестей о парне нет уже месяц, следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Оперативники проводят необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Поиски до сих пор не прекращаются.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ильи, просят обратиться по телефонам 8 (3852) 29-80-94, 56-74-69 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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